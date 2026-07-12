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Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế

Sự kiện: Tuyển sinh đại học cao đẳng

Điểm chuẩn 3 năm gần đây có sự biến động nhẹ tùy thuộc vào độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT, nhưng mức độ cạnh tranh vào khối Kinh tế chưa bao giờ hạ nhiệt.

Trong giai đoạn 2023 – 2025, nhóm ngành các trường khối Kinh tế luôn nằm trong top những ngành có điểm đầu vào cao nhất cả nước. Điểm chuẩn có sự phân hóa rõ rệt theo từng nhóm trường.

Dưới đây là điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT các trường hàng đầu, mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo:

1. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 1

2. Đại học Ngoại thương (FTU)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 2

3. Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 3

4. Đại học Thương mại (TMU)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 4

5. Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 5

6. Học viện Tài chính (AOF)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 6

7. Học viện Ngân hàng (BA)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 7

8. Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (UEB)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 8

9. Đại học Tài chính - Marketing (UFM)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 9

10. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)

Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế - 10

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Theo Đ.V ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/07/2026 06:50 AM (GMT+7)
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