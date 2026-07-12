Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế
Điểm chuẩn 3 năm gần đây có sự biến động nhẹ tùy thuộc vào độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT, nhưng mức độ cạnh tranh vào khối Kinh tế chưa bao giờ hạ nhiệt.
Trong giai đoạn 2023 – 2025, nhóm ngành các trường khối Kinh tế luôn nằm trong top những ngành có điểm đầu vào cao nhất cả nước. Điểm chuẩn có sự phân hóa rõ rệt theo từng nhóm trường.
Dưới đây là điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT các trường hàng đầu, mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo:
1. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
2. Đại học Ngoại thương (FTU)
3. Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
4. Đại học Thương mại (TMU)
5. Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)
6. Học viện Tài chính (AOF)
7. Học viện Ngân hàng (BA)
8. Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (UEB)
9. Đại học Tài chính - Marketing (UFM)
10. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)
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Điểm chuẩn khối trường quân đội 3 năm gần đây (2023 - 2025) dao động từ 16,85 đến 30 điểm, phân hóa rõ rệt theo khu vực (Miền Bắc/Miền Nam), giới tính...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/07/2026 06:50 AM (GMT+7)