Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất các trường khối Kinh tế

Trong giai đoạn 2023 – 2025, nhóm ngành các trường khối Kinh tế luôn nằm trong top những ngành có điểm đầu vào cao nhất cả nước. Điểm chuẩn có sự phân hóa rõ rệt theo từng nhóm trường.

Dưới đây là điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT các trường hàng đầu, mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo:

1. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

2. Đại học Ngoại thương (FTU)

3. Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

4. Đại học Thương mại (TMU)

5. Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

6. Học viện Tài chính (AOF)

7. Học viện Ngân hàng (BA)

8. Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (UEB)

9. Đại học Tài chính - Marketing (UFM)

10. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)