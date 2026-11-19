Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều nay - 19/11, Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân 100 người bệnh là giáo viên, cán bộ đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, hiện điều trị tại 3 cơ sở của bệnh viện.

Tại hội trường bệnh viện, Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các khoa, phòng đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao tặng mỗi người bệnh một phần quà cùng 500.000 đồng tiền mặt. Tại cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp, đại diện lãnh đạo bệnh viện và các đơn vị cũng trực tiếp đến từng giường bệnh trao quà, gửi lời động viên tới các thầy, cô giáo đang điều trị.

GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K phát biểu. Ảnh: Thái Hà

Những lời thăm hỏi ân cần cùng món quà chứa đựng tình cảm chân thành đã mang đến sự ấm áp, giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau bệnh tật, cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và trân trọng từ tập thể bệnh viện.

Đối với những thầy, cô giáo đang điều trị tại Bệnh viện K, đây là một ngày 20/11 thật đặc biệt. Không diễn ra dưới mái trường, bên bục giảng và học trò như mọi năm, chương trình được tổ chức ngay tại nơi họ đang điều trị. Sự quan tâm ấy khiến nhiều người bệnh xúc động, cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Người thầy nhớ bục giảng đã gắn bó suốt 29 năm

Bệnh nhân Hoàng Văn Tâm, 55 tuổi, đang điều trị ung thư thực quản tại Khoa Xạ lồng ngực, Bệnh viện K, xúc động chia sẻ về chặng đường 29 năm gắn bó với nghề giáo.

"Tôi có 29 năm công tác giảng dạy, hai vợ chồng cùng là giáo viên tại địa phương. Gia đình tôi sinh sống ở vùng 135, thuộc địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn. Sau khi phát hiện bệnh vào tháng 6/2026, hiện tôi đang điều trị ung thư thực quản bằng hóa chất và xạ trị.

Được sự quan tâm, động viên của bệnh viện và các đơn vị, cá nhân, tôi rất cảm động. Tôi không nghĩ mình lại có cơ hội tham dự một chương trình kỷ niệm 20/11 ngay tại nơi đang điều trị. Những người bệnh cùng tôi hôm nay cũng là các thầy, cô đã nhiều năm công tác ở những trường học, địa phương khác nhau. Ai cũng xúc động khi nhận được sự quan tâm này.

Đó không chỉ là sự sẻ chia, thấu hiểu, trân trọng đối với những người làm nghề giáo mà còn là sự đồng hành khi chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Tôi và các thầy, cô đang điều trị tại đây sẽ cố gắng để sớm trở về với mái trường đã gắn bó bao năm", ông Tâm bày tỏ.

GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K trao quà tri ân, động viên đến các bệnh nhân đã và đang là các thầy cô giáo đang điề trị tại Bệnh viện K. Ảnh: Thái Hà

Cô giáo người Tày mong sớm trở về bên gia đình và học trò

Cũng đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K, chị Phùng Thị Hồng, 51 tuổi, người dân tộc Tày, quê Lạng Sơn, đã có 29 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Phát hiện mắc ung thư vú từ tháng 4/2026, chị phải tạm xa mái trường, xa chồng và hai người con để đến bệnh viện điều trị.

Chia sẻ tại chương trình, chị Hồng cho biết: "Tôi là giáo viên mầm non, đã công tác được 29 năm. Không may mắc ung thư vú nên tôi phải đến bệnh viện điều trị. Rời xa mái trường, xa gia đình, tôi chỉ mong sớm khỏe mạnh để trở về.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, hai con đang tuổi ăn học, nay bản thân mắc bệnh nên tôi cũng nhiều lo lắng. Nhưng nhờ sự quan tâm của bệnh viện và những người bệnh cùng điều trị, tôi càng tự nhủ phải cố gắng đến cùng, sớm trở về với các con và các bạn nhỏ".

Những câu chuyện của thầy giáo Hoàng Văn Tâm và cô giáo Phùng Thị Hồng cũng là tâm sự của nhiều người bệnh từng dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục. Khi phải tạm rời xa bục giảng vì bệnh tật, sự quan tâm, động viên đúng lúc trở thành nguồn khích lệ tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để họ kiên trì điều trị.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, nhiều năm qua, Ban lãnh đạo bệnh viện luôn chú trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ, đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện K và đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng trao quà tri ân, động viên đến các bệnh nhân đã và đang là các thầy cô giáo đang điề trị tại Bệnh viện K. Ảnh: Thái Hà

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, hoạt động thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân 100 người bệnh là giáo viên, cán bộ đã và đang công tác trong ngành Giáo dục đang điều trị tại Bệnh viện K là dịp để bệnh viện bày tỏ lòng tri ân đối với các thầy, cô đã và đang công tác trong ngành Giáo dục; đồng thời thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện K.

Qua đó, thế hệ trẻ và cán bộ y tế có thêm cơ hội học tập, noi theo tấm gương của các thầy, cô, đồng thời gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và đồng hành cùng người bệnh trong hành trình chiến thắng bệnh tật.

Giám đốc Bệnh viện K cũng nhấn mạnh, với những tiến bộ của y học, nhiều bệnh ung thư hiện nay có thể được chữa khỏi hoặc giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Ông bày tỏ mong muốn chương trình sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các thầy, cô kiên cường điều trị, sớm trở về với gia đình, trường lớp và tiếp tục đón những mùa 20/11 ý nghĩa.

Cũng trong chiều 19/11, thông tin từ Bệnh viện K cho biết, tiếp nối các hoạt động hỗ trợ người bệnh, Bệnh viện K sẽ phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng và các đơn vị tổ chức Giải chạy "Hành trình tiếp sức" lần thứ III năm 2026, nhằm gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư trên cả nước.

Giải chạy dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 6/12/2026 tại Vườn hoa phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, khích lệ người bệnh lạc quan, vững tin chiến thắng bệnh tật.

Giải chạy "Hành trình tiếp sức" lần thứ III năm 2026, nhằm gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư trên cả nước dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 6/12/2026 tại Vườn hoa phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, trong các năm 2024 và 2025, Bệnh viện K đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công giải chạy "Hành trình tiếp sức", vận động nguồn lực hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và chung tay của cộng đồng, góp phần lan tỏa yêu thương, mang đến những hỗ trợ thiết thực cho người bệnh.