Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư về tuyển sinh và đào tạo.

Theo quy định mới, người đã được công nhận tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc có văn bằng nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với trung học nghề của Việt Nam, có cùng nhóm ngành dự tuyển, thuộc đối tượng được đăng ký xét tuyển đại học.

Đây là nội dung được bổ sung tại Điều 2 của Thông tư, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026.

Bộ GD&ĐT quy định rõ yêu cầu đầu vào đối với người dự tuyển tốt nghiệp trung học nghề ở 2 ngưỡng đầu vào cụ thể ứng với các chương trình đào tạo.

Đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, người dự tuyển phải đồng thời đáp ứng: Kết quả trung bình chung học tập 3 năm của chương trình giáo dục trung học nghề xếp loại Giỏi trở lên, Chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và đạt ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định hằng năm.

Người tốt nghiệp trung học nghề được dự tuyển đại học từ năm 2027. (Ảnh minh họa: Moet)

Đối với các chương trình đào tạo còn lại, người dự tuyển đáp ứng đồng thời: Kết quả trung bình chung học tập 3 năm của chương trình giáo dục trung học nghề học lực xếp loại từ Khá trở lên, Chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và đạt ngưỡng đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định..

Như vậy, việc bổ sung người tốt nghiệp trung học nghề vào đối tượng dự tuyển đại học không đồng nghĩa với việc được xét tuyển vào mọi ngành. Người học phải có văn bằng thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đáp ứng các điều kiện đầu vào theo quy định.

Quy định có hiệu lực từ 1/1/2027.