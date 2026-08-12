Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM cao nhất 29,83

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM được công bố chiều 11/8.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành sư phạm của trường có đầu vào khoảng 23,26-29,83, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa, thấp nhất là Sư phạm Tiếng Nga.

Nếu xét kết hợp học bạ và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt, điểm chuẩn nhóm này ở khoảng 21,76-29,17, cao nhất là ngành Sư phạm Văn, Sử.

Với nhóm ngoài sư phạm, điểm chuẩn khoảng 18 đến 26,44, trong đó Toán ứng dụng, Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Vật lý học và Văn học dẫn đầu. Điểm trúng tuyển nhóm này rơi vào khoảng 17 đến 25,49 nếu xét kết hợp.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TP HCM năm 2026 như sau:

Trường Đại học Sư phạm TP HCM năm nay tuyển hơn 5.700 sinh viên, bằng 4 phương thức: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét học sinh lớp chuyên, điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại trường THPT Phan Châu Trinh, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông