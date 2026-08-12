ĐH Y Dược Thái Bình tăng điểm chuẩn, tuyển bổ sung hai ngành
Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Bình là từ 18 đến 25,1, ngành Y khoa cao nhất, hai ngành Y học dự phòng và Dược học phải tuyển bổ sung.
Trường Đại học Y Dược Thái Bình sáng 12/8 công bố điểm chuẩn ngành Y khoa là 25,1, tăng 0,5 so với năm ngoái. Ngành y học dự phòng lấy thấp nhất với 18 điểm.
Hai ngành Dược học và Y học dự phòng lần lượt lấy 20 và 18 điểm, tăng 0,5-1 điểm so với năm ngoái, nhưng chỉ bằng ngưỡng sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Trường Y Dược Thái Bình phải tuyển bổ sung hai ngành này, lần lượt 105 và 6 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung là từ nay đến 17h ngày 27/8.
Điểm chuẩn Đại học Y Dược Thái Bình năm 2026 cụ thể như sau:
Trường năm nay tuyển gần 1.500 sinh viên, bằng các phương thức: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội.
Học phí Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2026-2027 dự kiến là từ 46 đến 65 triệu đồng, ngành Y khoa cao nhất, hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học thấp nhất.
Sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình trong lễ tốt nghiệp đầu tháng 8. Ảnh: Fanpage trường
Trừ Trường Đại học Y Dược Thái Bình, hiện các trường y dược phía Bắc đã công bố điểm chuẩn, mức cao nhất là 28,5 tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2026 10:26 AM (GMT+7)