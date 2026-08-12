ĐH Y Dược Thái Bình tăng điểm chuẩn, tuyển bổ sung hai ngành

Trường Đại học Y Dược Thái Bình sáng 12/8 công bố điểm chuẩn ngành Y khoa là 25,1, tăng 0,5 so với năm ngoái. Ngành y học dự phòng lấy thấp nhất với 18 điểm.

Hai ngành Dược học và Y học dự phòng lần lượt lấy 20 và 18 điểm, tăng 0,5-1 điểm so với năm ngoái, nhưng chỉ bằng ngưỡng sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Trường Y Dược Thái Bình phải tuyển bổ sung hai ngành này, lần lượt 105 và 6 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung là từ nay đến 17h ngày 27/8.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Thái Bình năm 2026 cụ thể như sau:

Trường năm nay tuyển gần 1.500 sinh viên, bằng các phương thức: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Học phí Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2026-2027 dự kiến là từ 46 đến 65 triệu đồng, ngành Y khoa cao nhất, hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học thấp nhất.

Sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình trong lễ tốt nghiệp đầu tháng 8. Ảnh: Fanpage trường