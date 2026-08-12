Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 29

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026.

Theo công bố, điểm chuẩn các chương trình đào tạo của trường năm nay dao động từ 19 đến 29 điểm.

Hàng loạt ngành sư phạm lấy từ 28 điểm

Trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) có điểm chuẩn cao nhất, đạt 29 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Đứng thứ hai là Sư phạm Hóa học với 28,99 điểm, tiếp đến Sư phạm Toán học 28,95 điểm và Sư phạm Vật lí 28,77 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên còn có Sư phạm Ngữ văn (28,71 điểm), Sư phạm Lịch sử(28,61 điểm), Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh (28,42 điểm), Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) (28,35 điểm), Sư phạm Sinh học (28,28 điểm), Sư phạm Địa lí (28,22 điểm) và Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) với mức (28,22 điểm).

Như vậy, có 11 chương trình thí sinh phải đạt trung bình khoảng 9,33 điểm/môn mới có thể trúng tuyển.

Một số ngành sư phạm khác cũng có mức điểm chuẩn cao như Sư phạm Lịch sử 28,61, Sư phạm Tiếng Anh 27,69 điểm; Sư phạm Khoa học tự nhiên 27,47 điểm; Giáo dục chính trị 26,83 điểm; Giáo dục thể chất 26,63 điểm và Giáo dục đặc biệt 26,53 điểm.

Trong khi đó, các ngành Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn 20,88 điểm; Trí tuệ nhân tạo 20,35 điểm; Hóa học (Hóa dược) 22,35 điểm...

Ở nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi, Tâm lý học giáo dục lấy 25,62 điểm; Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) 25,44 điểm; Quốc tế học 25,03 điểm. Trong khi đó, Việt Nam học có điểm chuẩn 23 điểm.

Đáng chú ý, ở lĩnh vực Khoa học sự sống, Sinh học có điểm chuẩn thấp nhất toàn trường với 19 điểm, tiếp đến Công nghệ sinh học 19,60 điểm.

Một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cũng có mức điểm chuẩn khoảng 20 điểm, gồm Công nghệ thông tin 20,25 điểm và Trí tuệ nhân tạo 20,35 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Các ngành đào tạo giáo viên, đặc biệt các ngành sư phạm Toán, Hóa, Vật lí, Ngữ văn và Lịch sử, tiếp tục nằm trong nhóm có mức điểm trúng tuyển cao nhất.

Điểm chuẩn từng ngành như sau: