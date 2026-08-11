Điểm chuẩn năm 2026: AI lên ngôi, Sư phạm trở lại đường đua, Báo chí sụt giảm

Sư phạm tiếp tục "hút" thí sinh, điểm chuẩn Báo chí giảm mạnh

Tính đến ngày 10/8, đã có gần 150 cơ sở giáo dục đại học công bố điểm chuẩn năm 2026.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của mùa tuyển sinh 2026 là sự trở lại mạnh mẽ của nhóm ngành Sư phạm. Tại Đại học Huế, ngành Sư phạm tiếng Anh đạt 27,77 điểm, cao hơn mức 26 điểm của ngành Y khoa. Đây là một chi tiết đáng chú ý, bởi trong nhiều năm, Y khoa thường được mặc định là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Sư phạm tiếng Anh đạt 28,12. Tại Đại học Cần Thơ, Sư phạm Toán cũng đạt 28,12 điểm, trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

Điểm chuẩn năm 2026 có sự đảo chiều ở một số ngành.

Tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm nay ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất là 27,55 điểm. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên dẫn đầu với ngành Sư phạm Toán học đạt 27,13 điểm, theo sau là Sư phạm Lịch sử với 26,79 điểm. Tại Đại học Đà Nẵng, ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử thuộc Trường Đại học Giáo dục cũng nằm trong top điểm chuẩn cao nhất toàn đại học vùng này, dao động từ 26 đến trên 27 điểm...

Những con số này cho thấy Sư phạm đang có sự thay đổi đáng kể về sức hút. Có thể nói, Sư phạm đang trở lại đường đua không chỉ bởi điểm chuẩn tăng mà còn bởi xã hội ngày càng nhìn rõ hơn giá trị của nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao.

Trái ngược với xu hướng của AI và một số ngành Sư phạm, điểm chuẩn ở một số ngành Báo chí và xã hội - nhân văn năm nay giảm. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Báo chí năm 2026 có mức điểm chuẩn 22 điểm, giảm mạnh so với mức 27, 28 điểm của các năm trước.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiều ngành thuộc nhóm Báo chí có điểm chuẩn thấp hơn so với năm trước, dù một số ngành vẫn giữ mức điểm cao. Cụ thể, các chuyên ngành Báo chí giảm mạnh điểm chuẩn, mức giảm phổ biến là 3-6 điểm, như Ảnh báo chí từ chỗ lấy hơn 35 điểm (năm 2025) còn gần 29 điểm, Báo mạng điện tử từ 35 còn 32 điểm...

Ngành Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn cao nhất Học viện Ngoại giao với 27,75 ở tổ hợp C00, các ngành khác từ 23,75 điểm, thấp hơn so với năm 2025. Tương tự, năm nay ngành Luật Kinh tế của Đại học Luật Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất là 25,95 điểm; các ngành còn lại dao động quanh mức 23- trên 24 điểm, thấp hơn nhiều so với điểm chuẩn năm 2025...

AI thiết lập mặt bằng điểm chuẩn mới

Nếu Báo chí và một số ngành xã hội - nhân văn chứng kiến sự đi xuống của điểm chuẩn thì ở chiều ngược lại, nhóm ngành công nghệ, đặc biệt là AI và Khoa học dữ liệu, đang tạo nên một mặt bằng điểm mới.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất thuộc chương trình Khoa học dữ liệu và AI với 29,54 điểm, tiếp đến là Khoa học máy tính với 29,27 điểm. Nhiều chương trình đào tạo khác trong lĩnh vực công nghệ cũng có mức điểm trên 28.

Theo GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhìn chung điểm chuẩn tất cả ngành của trường đều tăng khoảng 0,1-0,5 điểm so với năm ngoái, mạnh nhất là khối STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán). Ngoài ba ngành trên 29 điểm, trường còn có 30 chương trình lấy điểm từ 27 trở lên...

Các ngành học liên quan đến AI đang dẫn đầu về điểm chuẩn trong năm 2026.

Đáng chú ý hơn, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 30/30 điểm sau quy đổi, cho thấy sức cạnh tranh đặc biệt lớn của ngành học này. Không chỉ riêng AI, các ngành gắn với dữ liệu, tự động hóa, công nghệ số và kỹ thuật cũng tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, những con số này phản ánh một xu hướng không khó nhận thấy: Thí sinh ngày càng quan tâm đến những ngành học gắn trực tiếp với nền kinh tế số và nhu cầu nhân lực trong tương lai. AI đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong sản xuất, tài chính, y tế, giáo dục, truyền thông, thương mại và quản trị. Vì vậy, nhu cầu nhân lực có khả năng phát triển, vận hành và ứng dụng công nghệ AI được dự báo tiếp tục tăng. Điểm chuẩn cao của AI vì thế không chỉ là câu chuyện về “mốt” ngành nghề. Nó phản ánh kỳ vọng của người học đối với một lĩnh vực được xem là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế tương lai.

Y Dược vẫn giữ vị thế nhóm ngành "tinh hoa"

Nếu AI đang nổi lên như một biểu tượng của nền kinh tế số thì Y Dược vẫn giữ được sức hút rất lớn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Tại nhiều trường đại học, Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và một số ngành đào tạo sức khỏe tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao. Đáng chú ý, điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa rõ giữa các trường và giữa từng ngành đào tạo.

Khối ngành Y Dược vẫn tiếp tục giữ mức điểm chuẩn cao.

Tại Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, điểm chuẩn năm 2026 tăng ở hầu hết các ngành. Trong đó, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 27,95 điểm, tăng 0,61 điểm so với năm ngoái; ngành Răng - Hàm - Mặt đứng thứ 2 với 27,11 điểm.

Tại Học viện Quân y, điểm chuẩn ngành Y khoa áp dụng đối với thí sinh nữ miền Nam là 29,76 điểm; với nam, điểm chuẩn áp dụng với thí sinh miền Bắc và miền Nam lần lượt là 28,39 và 27,75 điểm. Điểm chuẩn ngành Y khoa của Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 là 27, 43 điểm và ngành Răng - Hàm - Mặt là 27, 19 điểm... Điều này cho thấy sức hấp dẫn của nhóm ngành sức khỏe chưa có dấu hiệu suy giảm...

Tương tự khối ngành Y dược, điểm chuẩn khối ngành Kinh tế tại các trường top đầu như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân vẫn tiếp tục neo cao. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, so với năm ngoái, điểm chuẩn gần như không đổi (chỉ tăng 0,01), song ngành dẫn đầu đã chuyển từ Thương mại điện tử sang Kiểm toán. Một số ngành khác lấy trên 28 điểm còn có Hệ thống thông tin quản lý, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế Quốc tế...

Tại Trường Đại học Ngoại thương, ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến dẫn đầu điểm chuẩn Đại học Ngoại thương với 29,7/30; tăng 1,2 điểm so với năm ngoái. Theo sau là ngành Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh với 29,5 điểm. Nhiều chương trình như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng có mức trúng tuyển từ 28 điểm trở lên; còn lại phổ biến 25-27 điểm...