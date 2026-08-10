Điểm chuẩn Trường ĐH Đồng Nai: Sư phạm Toán 26,04 điểm

Ngày 10/8, Trường Đại học Đồng Nai công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2026.

Nhóm ngành sư phạm tiếp tục có mức điểm trúng tuyển cao, trong khi các ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn thấp hơn.

Dẫn đầu là ngành Sư phạm Toán học với 26,04 điểm, có 70 chỉ tiêu tuyển sinh. Tiếp đó là Sư phạm Vật lý với 25,18 điểm và Sư phạm Hóa học với 25,10 điểm. Đây là hai ngành có chỉ tiêu khá thấp, lần lượt là 15 và 19 chỉ tiêu.

Đối với 5 ngành ngoài sư phạm, Ngôn ngữ Anh dẫn đầu với 23,75 điểm và cũng là ngành có chỉ tiêu cao nhất, 273 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Nai năm 2026 như sau: