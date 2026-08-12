328 thí sinh Tuyên Quang thi lại, Bộ Giáo dục giám sát cả 3 khâu

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, kỳ thi lại đối với 328 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Chiều 13/8, thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế.

Kỳ thi được tổ chức sau những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 11 và 12/6.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT sẽ giám sát cả 3 khâu gồm chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi. Các đoàn kiểm tra độc lập gồm cán bộ Bộ GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương được bố trí để giám sát xuyên suốt kỳ thi.

Bộ GD-ĐT sẽ giám sát cả 3 khâu gồm chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Huỳnh Văn Chương, kỳ thi lại cơ bản thực hiện theo quy trình của kỳ thi chính thức. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu Tuyên Quang không sử dụng những người từng làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi ngày 11 và 12/6.

Giám thị được bốc thăm trước mỗi buổi thi

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, 328 thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức.

Tỉnh bố trí lực lượng làm thi bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tính độc lập, khách quan. Những người từng tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi cũ không được tham gia kỳ thi lại.

Người có người thân dự thi, đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi cũ cũng không được bố trí làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, giám thị coi thi được bốc thăm trước mỗi buổi thi. Vị trí giám sát, coi thi và cách đánh số báo danh tại các phòng thi cũng được bốc thăm. Một giám thị không coi thi quá một lần tại cùng một phòng trong kỳ thi.

Trước mỗi buổi thi, các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân của những người làm nhiệm vụ, nếu có, phải được lưu giữ tại phòng trực, khóa và niêm phong cho đến khi kết thúc buổi thi.

Trong thời gian thí sinh làm bài, giám thị không được rời phòng thi, trừ trường hợp bất khả kháng và được trưởng điểm thi đồng ý.

Tăng kiểm soát gian lận công nghệ cao

Kỳ thi lại được tổ chức tại một điểm thi duy nhất ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, gồm 15 phòng thi.

Theo kế hoạch, có 328 thí sinh dự thi Toán, 326 thí sinh thi Ngữ văn. Các môn còn lại gồm Vật lý 140 thí sinh, Hóa học 113, Lịch sử 113, Sinh học 38, Địa lý 37, Tin học 4 và Ngoại ngữ 207 thí sinh.

Trong số 207 thí sinh thi Ngoại ngữ, có 198 em thi tiếng Anh, 7 em thi tiếng Trung Quốc, 1 em thi tiếng Nhật và 1 em thi tiếng Hàn.

Công an tỉnh Tuyên Quang được giao bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong suốt kỳ thi; bảo vệ khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, khu vực làm phách và chấm thi.

Lực lượng công an cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Theo Bộ GD-ĐT, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, đồng thời bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Đây không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với các thí sinh tại điểm thi.

Kết quả kỳ thi lại sẽ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng theo quy định. Các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh được bảo lưu và thực hiện sau khi có kết quả thi lại.