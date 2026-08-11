Nhiều Phó hiệu trưởng viết đơn xin làm giáo viên

Cùng với cả nước, Thái Nguyên đang triển khai sắp xếp hệ thống trường học công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời bảo đảm điều kiện học tập và giảng dạy cho học sinh, giáo viên.

Tại xã Quang Sơn, hiện có 7 trường công lập với 11 điểm trường, 95 lớp và 2.163 học sinh. Theo phương án sắp xếp, địa phương dự kiến còn 4 trường, giảm 3 đầu mối, tương đương 42,86%.

Theo UBND xã Quang Sơn, sau sắp xếp, toàn bộ cơ sở trường học hiện có tiếp tục được sử dụng dưới hình thức trường chính, phân hiệu hoặc điểm trường. Trong giai đoạn 2026 - 2030, địa phương dự kiến không đóng cửa các điểm trường. Học sinh và giáo viên cơ bản vẫn học tập, công tác tại địa điểm hiện nay, qua đó hạn chế xáo trộn việc dạy và học.

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

Tại phường Sông Công, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chánh Văn phòng UBND phường, cho biết địa phương hiện có 8 trường công lập. Theo phương án sắp xếp, phường dự kiến còn 3 trường công lập.

Trong khi đó, phường Bách Quang hiện có 10 trường công lập. Ông Nguyễn Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Bách Quang, cho biết sau sắp xếp địa phương còn 4 trường, các cơ sở còn lại được tổ chức thành các phân hiệu.

Theo ông Giang, một trong những vấn đề được địa phương quan tâm là lựa chọn người đứng đầu các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Việc này cần căn cứ vào năng lực quản lý, chuyên môn và khả năng điều hành trường học có quy mô lớn hơn.

“Các cán bộ quản lý ai cũng có tâm tư, bởi đang giữ vai trò lãnh đạo giờ xuống làm giáo viên. Tuy nhiên, vì sự nghiệp chung ai cũng vui vẻ”, ông Giang chia sẻ.

Tại phường Bá Xuyên, địa phương cũng đã xây dựng phương án sắp xếp hệ thống trường công lập. Ông Ninh Vương Thành, Chủ tịch UBND phường Bá Xuyên, cho biết hiện phường có 11 trường công lập, theo phương án sẽ còn 3 trường.

Ông Thành cho biết, đội ngũ giáo viên và nhân viên hành chính cơ bản không có biến động sau sắp xếp; đối tượng chịu tác động chủ yếu là cán bộ quản lý.

Theo phương án, người được lựa chọn làm hiệu trưởng phải có chuyên môn và năng lực quản lý tốt. Các cán bộ đang giữ chức vụ hiệu phó nhưng không tiếp tục đảm nhiệm vị trí quản lý sẽ được bố trí làm tổ trưởng chuyên môn, trực tiếp đứng lớp.

“Do làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết các cán bộ quản lý đều ủng hộ. Thậm chí, hơn chục hiệu phó các trường tự nguyện viết đơn xin làm giáo viên, trực tiếp giảng dạy”, ông Thành cho biết.

Giảm 503 cơ sở giáo dục công lập

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, toàn tỉnh Thái Nguyên có 929 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, dự kiến còn 426 cơ sở, giảm 503 cơ sở.

Riêng khối trường do UBND các xã, phường quản lý, số đầu mối dự kiến giảm 497, từ 865 cơ sở xuống còn 368 cơ sở.

UBND tỉnh Thái Nguyên xác định, trước mắt, các trường sau sắp xếp sẽ tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên. Mỗi trường có một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và bộ phận hành chính chung. Giáo viên được bố trí theo vị trí việc làm, có thể giảng dạy tại trường chính, phân hiệu hoặc điểm trường.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc sắp xếp không chỉ nhằm giảm số lượng đầu mối mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị trường học. Công tác lựa chọn cán bộ quản lý được thực hiện theo nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”, bảo đảm các tiêu chuẩn về năng lực quản trị, uy tín và khả năng điều hành cơ sở giáo dục có quy mô lớn hơn.

Những cán bộ không tiếp tục giữ chức vụ quản lý sẽ được bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.