Loạt đại học phía Nam tuyển bổ sung từ 15/30 điểm

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, loạt trường đại học thông báo nhận hồ sơ xét bổ sung tới cuối tháng 8.

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) dự kiến tuyển khoảng 300 sinh viên cho phân hiệu Vĩnh Long, nhận hồ sơ từ 22/8 đến 22/9. Thí sinh cần đạt ít nhất 60/100 điểm, theo công thức của trường.

Các ngành tuyển bổ sung gồm: Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Tài chính, Ngân hàng; Marketing, Quản trị; Kinh doanh quốc tế, Thuế, Tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn, Luật kinh tế, Kế toán doanh nghiệp; Thương mại điện tử.

Trường Đại học Sư phạm TP HCM (HCMUE) cũng dự kiến tuyển đợt 2 cho ngành Công nghệ thông tin ở trụ sở chính, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc ở phân hiệu Long An và Du lịch ở phân hiệu Gia Lai. Chỉ tiêu và điều kiện sẽ được thông báo sau.

Lần đầu tiên trong 10 năm qua, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) tuyển bổ sung 95 sinh viên ngành Luật, từ ngày 14 đến 25/8.

Thí sinh phải có điểm thi Văn hoặc cả Toán và Văn (tùy tổ hợp) từ 6 trở lên, đồng thời đáp ứng một trong ba điều kiện: tổng ba môn tổ hợp đạt ít nhất 20 điểm; đạt từ 18 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5 trở lên kèm học bạ lớp 12 loại giỏi.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn cho biết tuyển bổ sung 600 sinh viên chính quy ở 20 ngành, nhận hồ sơ hết ngày 31/8.

Các ngành này gồm: Thiết kế công nghiệp; Quản trị kinh doanh; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Tài chính – Ngân hàng; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Du lịch; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Quản lý xây dựng; Kiến trúc; Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Điểm trúng tuyển đợt 1 của trường là 15 cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT (riêng ngành Luật kinh tế là 20). Nếu xét bằng học bạ hoặc học bạ kết hợp điểm thi, điểm chuẩn lần lượt là 17 và 19 (21 và 24 với ngành Luật kinh tế).

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, đầu vào đợt 1 là 550/1200, Luật kinh tế là 720 điểm.

Trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT) nhận thêm 20 sinh viên ngành Công nghệ chế biến thủy sản và 60 em ở hai chương trình liên kết quốc tế. Thí sinh có thể nộp hồ sơ tuyển bổ sung từ hôm nay.

Điều kiện điểm xét tuyển bổ sung như sau:

Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) cần tuyển gần 700 sinh viên cho 8 ngành: Ngôn ngữ Anh, Trung, Hàn, Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Marketing, Kiến trúc cảnh quan, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Thí sinh có thể dùng học bạ (20-22 điểm), điểm thi tốt nghiệp THPT (18-20) và điểm thi V-ACT (640-697,5) hoặc HSA (80-87,5).

Số sinh viên mà trường Đại học Hùng Vương TP HCM (DHV) cần tuyển là 345 cho 12 ngành ở các lĩnh vực ngôn ngữ, kinh tế - kinh doanh, luật, công nghệ và du lịch - khách sạn, đến ngày 21/8.

Hầu hết ngành nhận hồ sờ từ 15 điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT 2026, từ 18 điểm với xét học bạ, trừ nhóm ngành Luật.

Chi tiết các ngành và mức điểm xét tuyển bổ sung của trường Đại học Hùng Vương TP HCM:

Trường Đại học Văn Lang (VLU) mở đợt tuyển thứ 2 đến ngày 30/8 với 2.000 chỉ tiêu cho tất cả ngành học. Điều kiện xét tuyển như sau:

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) đợt này tuyển bổ sung 800 sinh viên ở 38 ngành, đến hết ngày 25/8.

Nếu dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt 15 điểm trở lên; riêng nhóm ngành Luật là 20.

Với phương thức xét điểm học bạ, điều kiện để nộp hồ sơ là 18 điểm ba môn tổ hợp, riêng nhóm Luật là 20. Tương tự, ngưỡng nhận hồ sơ với điểm thi đánh giá năng lực V-ACT và V-SAT lần lượt là 600/1200 và 225/400.

Từ nay đến ngày 25/8, trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) tuyển thêm 1.000 sinh viên cho tất cả ngành. Thí sinh có thể đăng ký bằng cả 4 phương thức. Điểm nhận hồ sơ khoảng 15-22 điểm ba môn thi tốt nghiệp, 18-23 điểm với học bạ, 225-285 điểm V-SAT hoặc 600-750 điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) mở đợt tuyển bổ sung đến hết tháng 8, cũng cho tất cả ngành.

Mức điểm nhận hồ sơ bổ sung như sau:

Từ ngày 13/8, trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) mở đợt tuyển lần 2 cho tất cả ngành, mức điểm tương đương điểm chuẩn đợt 1.

Cụ thể, thí sinh cần có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 đến 22 theo tổ hợp, hoặc học bạ đạt 18-23 điểm. Với phương thức xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM và Hà Nội, ngưỡng nhận hồ sơ lần lượt là 550/1200 và 70/150 điểm.

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT), Đồng Nai, thông báo có 860 suất học ở các thuộc khối ngành công nghệ kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và khoa học sức khỏe, tuyển đến hết tháng 9.

Trường sử dụng hai phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm học bạ. Điểm nhận hồ sơ là từ 15, riêng ngành Dược và ngành Luật kinh tế từ 20.

Thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Lê Quý Đôn, TP HCM, chiều 10/6. Ảnh: Thanh Tùng