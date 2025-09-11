Vì sao loạt trường tốp đầu xét tuyển bổ sung?

Ðiểm chuẩn cao cũng xét bổ sung

Kết thúc tuyển sinh đợt 1 (31/8), hàng loạt trường ĐH đào tạo nhóm ngành sư phạm thông báo xét tuyển bổ sung chỉ tiêu. Ghi nhận cho thấy, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung nhóm ngành này không nhiều và điểm nhận hồ sơ bằng với điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Năm 2025, nhóm ngành sư phạm có điểm chuẩn thuộc tốp cao nhất trong số các nhóm ngành tuyển sinh ĐH trên cả nước. Vì vậy, dù tuyển bổ sung, điểm sàn nhận hồ sơ cũng rất cao.

Trường ĐH An Giang tuyển bổ sung 11 ngành sư phạm trong tổng số 24 ngành với điểm sàn dao động từ 23,01-26,33/30 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có ngành chỉ tuyển bổ sung 1 chỉ tiêu như sư phạm tiếng Anh, sư phạm Lịch sử-Địa lí, sư phạm Vật lí, sư phạm Lịch sử. Ngành giáo dục Tiểu học tuyển bổ sung nhiều nhất 20 chỉ tiêu. Những ngành còn lại ngoài sư phạm, điểm sàn nhận hồ sơ là 16/30 điểm.

Trường ĐH Hải Dương xét tuyển bổ sung 11 ngành sư phạm, điểm sàn dao động từ 19,5 - 26,83/30 điểm, chỉ tiêu từ 2-20. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) tuyển bổ sung 70 chỉ tiêu ngành sư phạm Công nghệ, điểm sàn 20/30 điểm. Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), tuyển bổ sung 7 ngành sư phạm, điểm sàn từ 22,75-26,38/30 điểm, chỉ tiêu từ 1-3/ngành. Trong khi đó, trường tuyển bổ sung 26 ngành ngoài sư phạm, điểm sàn từ 16-18/30 điểm. Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định cũ), tuyển bổ sung 5 ngành sư phạm, điểm sàn từ 20,35-27,21/30 điểm và 4-14 chỉ tiêu/ngành.

Các trường ĐH đào tạo Y dược cũng đồng loạt tuyển bổ sung dù điểm chuẩn năm nay giảm so với những năm trước. Trường ĐH Y Hà Nội sau hàng chục năm không cần tuyển bổ sung, năm nay thông báo xét tuyển thêm 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển bổ sung 33 chỉ tiêu ngành Y khoa, với mức điểm sàn từ 24,25/30 điểm. Trường ĐH Y Dược Thái Bình xét tuyển bổ sung phương thức xét điểm kì thi tốt nghiệp THPT 2025 với 130 chỉ tiêu cho ba ngành: Y học dự phòng, Điều dưỡng (86 chỉ tiêu), Kĩ thuật xét nghiệm y học (10 chỉ tiêu) với mức điểm nhận hồ sơ từ 17 - 19,5 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội trong lễ tốt nghiệp năm 2025 vừa qua Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung 210 sinh viên các ngành Y khoa (80 chỉ tiêu), Răng-Hàm-Mặt (10), Dược học (40), Điều dưỡng (60), Kĩ thuật xét nghiệm y học (20). Điểm nhận hồ sơ từ 20 - 25,33/30 (xét điểm thi THPT); 23,70 - 27,44/30 (học bạ). Trường ĐH Y khoa Vinh tuyển bổ sung 113 chỉ tiêu cho ngành Dược học với mức sàn 19 điểm, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Lo ngại thiếu nguồn tuyển

PGS. TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, năm nay, ngành Công tác Xã hội mới mở, nên ít nhận được sự quan tâm của thí sinh. Tuy nhiên, ông Tùng đặt vấn đề thiếu nguồn tuyển từ thực tế số lượng thí sinh lựa chọn thi tốt nghiệp THPT tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), tổ hợp xét tuyển truyền thống của các trường y dược, giảm mạnh.

PGS.TS Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Trường ĐH Y dược Thái Bình chia sẻ 2 nguyên nhân dẫn đến việc các trường khối Y dược phải tuyển sinh bổ sung gồm: số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học giảm (bằng 1/5 năm 2024), trong khi tổng số thí sinh dự thi năm 2025 lại tăng dẫn đến các trường khối sức khỏe bị ảnh hưởng, đặc biệt những trường không xét tuyển học bạ; nhiều trường không tuân thủ kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, ra thông báo tuyển bổ sung một số ngành ngay trong thời gian thí sinh đang xác nhận nhập học với điểm sàn hấp dẫn. Vì vậy, số lượng lớn thí sinh không xác nhận nhập học đợt 1 để xét tuyển bổ sung. Điều này dẫn đến việc một số ngành của nhà trường dù số lượng thí sinh trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu nhưng xác nhận nhập học lại không đạt, phải xét bổ sung.

Theo Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có gần 70 nghìn thí sinh dự thi môn Sinh, nhưng chỉ có khoảng gần 47 nghìn em dự thi đủ 3 môn Toán, Hóa, Sinh (bằng 1/7 năm 2024), đủ điều kiện để tham gia xét tuyển tổ hợp B00; trong đó, có trên 33 nghìn em đạt từ 15/30 điểm trở lên.

Năm nay, khối ngành sức khỏe tuyển khoảng 53 nghìn chỉ tiêu. Ngoài ra còn nhiều khối ngành khác sử dụng nguồn tuyển tổ hợp B00 như khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, khối ngành khoa học sự sống - khoa học tự nhiên. Khối ngành sức khỏe còn tuyển sinh nhiều tổ hợp khác, nhưng tổ hợp B00 vẫn chiếm ưu thế chính.

Như vậy, ở mặt bằng chung, khối ngành sức khỏe không đủ nguồn thí sinh có tổ hợp B00 để tuyển sinh. Nhiều trường đã sử dụng các tổ hợp khác ngoài B00 nhưng những thí sinh xác định theo nhóm ngành sức khỏe thường quyết định lựa chọn thi tổ hợp này. Việc thiếu nguồn tuyển có nguyên nhân sâu xa từ sự lựa chọn ngành nghề của thí sinh và nhu cầu đào tạo của các trường. Rõ ràng, số lượng thí sinh có tổ hợp B00 bằng 1/7 năm trước nhưng chỉ tiêu của nhóm ngành sức khỏe vẫn tăng 20%. Cung tăng, cầu giảm, sự thiếu hụt nguồn tuyển tất yếu sẽ xảy ra.

Năm nay, số lượng thí sinh dự thi tổ hợp B00 giảm chỉ còn bằng 1/7 năm 2024 nên nhóm ngành Y dược thiếu hụt nguồn tuyển đáng kể. Sự thiếu hụt này nếu diễn ra lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tuyển và các trường nhóm ngành Y dược phải tìm giải pháp trong thời gian tới.