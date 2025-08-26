29,5 điểm vẫn có thể trượt nguyện vọng: Mùa tuyển sinh của những kỷ lục và bối rối

Thí sinh đạt 29,5 điểm vẫn có thể 'trượt'

Điểm chuẩn năm nay có nhiều bất ngờ so với dự đoán trước đó, không theo quy luật những năm qua. Thế nhưng cũng có sự phân hoá rất rõ: ngành hot vẫn là sư phạm, công nghệ thông tin, kinh tế đối ngoại với gần 30 điểm.

Năm 2025, có 6 ngành tại 4 trường ghi nhận mức điểm chuẩn tuyệt đối - 30 điểm, gồm: Y khoa (Học viện Quân Y); Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học quân sự); Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế).

Áp sát mốc điểm tuyệt đối là ngành Lịch sử - Địa lý của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội với điểm chuẩn 29,84 điểm, tức thí sinh phải đạt hơn 9,94 điểm/môn mới trúng tuyển. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng có ngành Sư phạm Lịch sử (29,06) điểm, tức thí sinh phải đạt 9,5 điểm/môn mới trúng tuyển.

Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) có điểm chuẩn ở mức rất cao. Với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (thang điểm 30), ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn lên đến 29,91 điểm. Các ngành học khác của trường có mức điểm chuẩn cao không kém đều trên dưới 29 điểm gồm ngành Khoa học dữ liệu (29,14 điểm); Khoa học máy tính (28,9 điểm); Thiết kế vi mạch (28,8 điểm).

Theo phân tích của các chuyên gia, như vậy, nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn là Sư phạm và Ngôn ngữ; xếp thứ hai là ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo (AI). Nhóm ngành có điểm chuẩn cao thứ ba là nhóm Kinh tế, tiêu biểu như Trường ĐH Ngoại thương có nhiều ngành trên 27 điểm (Logistics, Kinh tế đối ngoại, Thương mại điện tử,...

Theo chuyên gia giáo dục, tuyển sinh năm nay tỉ lệ ảo nhiều, phổ điểm có sự phân hóa mạnh so với những năm trước,… là những nguyên nhân chính dự báo điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay bất ngờ, không theo quy luật những năm qua.

Lắm vấn đề phát sinh

Kỳ tuyển sinh đại học 2025 đến thời điểm hiện tại liên tục phát sinh vấn đề khiến phụ huynh, thí sinh không kịp thích ứng.

Cụ thể, có sự sai sót trong công bố thông tin về tổ hợp môn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hay như trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo khiến thí sinh và phụ huynh hoang mang trong những ngày qua. Sau đó, trường phải phát thông báo giải thích về vụ việc này.

Năm 2025, Bộ GD-ĐT phải thông báo hoãn công bố điểm chuẩn 2 ngày khi mà số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH lên tới hơn 7,6 triệu khiến hệ thống quá tải.

Đã thế, theo phản ánh của nhiều học sinh hệ thống tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển của Bộ GD&ĐT và của nhiều trường đại học lại tiếp tục gặp vấn đề quá tải khiến thí sinh không thể truy cập để biết kết quả.

Hết sức lo lắng, thí sinh N.K.C và mẹ em rất cho biết, theo công bố điểm chuẩn của trường thì em thừa điểm trúng tuyển nhưng khi tra cứu thì không thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển của trường. Trong 3 ngày, cả gia đình sống trong lo lắng.

Nhận định về mùa tuyển sinh 2025, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) cho rằng: Đề thi được cho là khó, nhưng điểm chuẩn lại cao ngất, thậm chí 9,9 điểm/môn vẫn có thể trượt. Nguyên nhân không hẳn nằm ở đề thi, mà ở cách thiết kế và vận hành hệ thống tuyển sinh.

Thứ nhất, quy định quy đổi giữa nhiều phương thức xét tuyển thiếu một khung chuẩn chung, mỗi trường tự làm nên điểm số trở nên chênh lệch, “loạn xạ”.

Thứ hai, hiện tượng dồn vào các ngành “hot” như Y khoa, Công nghệ Thông tin, Kinh tế khiến chỉ tiêu ít nhưng thí sinh quá đông, tạo áp lực cạnh tranh từng 0,1 điểm.

Thứ ba, tình trạng lạm phát điểm học bạ và việc ưu tiên quy đổi IELTS tạo lợi thế lớn cho một nhóm thí sinh, trong khi những em thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ lại chịu thiệt thòi, làm bức tranh điểm chuẩn có phần méo mó.

Ngoài ra, việc thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng và thuật toán lọc ảo phức tạp có thể khiến thời gian công bố điểm chuẩn chậm chạp.

Giải pháp cho mùa tuyển sinh tới

GS. TSKH Nguyễn Đình Đức (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, năm trước chúng ta chỉ xét điểm tốt nghiệp THPT nhưng năm nay các phương thức khác nhau đều quy về một đầu điểm tương tương. Năm nay rất nhiều trường xét tuyển học bạ cũng quy đổi về thang điểm 30 so với điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hay điểm SAT,... Nói một cách thẳng thắn xét tuyển học bạ mà quy đổi như vậy có lợi và mặt bằng điểm sẽ cao và có sự đảo chiều chính là vì vậy.

Cũng theo GS Đức, năm nay, số lọc ảo tăng lên, và bản chất việc tăng số lần lọc ảo là để xử lý về vấn đề kĩ thuật. Mọi năm với phương thức tuyển sinh sớm, các trường có tất cả các phương án sau đó đưa lên phần mềm của Bộ GD&ĐT để lọc ảo. Còn năm nay, vấn đề cộng điểm, điểm ưu tiên Bộ GD&ĐT phải làm hết.

GS Đức lấy ví dụ: hệ 12+- là các em học trường chuyên thuộc đối tượng học trước chương trình đại học. Trường hợp này các em được ưu tiên ngành mà các em đăng ký trúng tuyển. Như vậy, nhóm lại phải chạy ảo. Số lượng thí sinh này chỉ vài chục em nhưng phần mềm vẫn phải sửa lại, cập nhật và cũng phải mất một lần chạy ảo. Những vấn đề như thế thể hiện sự ôm đồm trong các phương thức tuyển sinh trong phần mềm của Bộ GD&ĐT dẫn đến vấn đề phải chạy ảo thêm”- GS Đức nói.

Đề xuất cho kỳ tuyển sinh năm tiếp theo tránh những bất cập trên, GS Đức cho rằng, thứ nhất, đề thi tiếp tục phân hóa và phân hóa tốt hơn nữa. Xã hội kêu đề khó nhưng chúng ta phải xây dựng được đề thi có tính phân hóa vì thực chất đây là kì thi 2 trong 1, các trường sử dụng kết quả để xét tuyển. Đề thi cần tốt hơn nữa không chỉ ở môn Toán mà cả ở những môn thi khác.

Thứ hai, về phía Bộ GD&ĐT, tôi cho rằng cần cho các trường công bố phương án tuyển sinh sớm, không đợi quy chế tuyển sinh mới ra phương án như mọi năm thì quá thụ động. Mặt khác, quy chế tuyển sinh không nên đổi xoành xoạch mà nên giữ ổn định.

“Thứ ba, phần mềm xử lý lọc ảo phải nâng cấp, đầy đủ, chứ hình thức tuyển sinh giờ muôn hình vạn trạng. Mỗi một lần thay đổi lại chậm và suốt ngày đánh vật với những thay đổi với từng tiểu tiết như vậy thì cần phải cân nhắc”- GS Đức nhấn mạnh.