10 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ cho học sinh

Đến 10/1, An Giang và Lâm Đồng dẫn đầu về thời gian nghỉ với 14 ngày liên tục, từ 9/2 đến hết 22/2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Học sinh Quảng Ninh cũng có tổng cộng 14 ngày nghỉ. Lịch chính thức của tỉnh từ 16/2 đến 28/2 (13 ngày), nhưng do ngày 1/3 là Chủ nhật, học sinh đến 2/3 mới phải đến trường. Đây là địa phương cho học sinh quay lại trường muộn nhất cả nước.

Tây Ninh xếp tiếp theo với 12 ngày nghỉ. Trong khi đó, TP HCM, Cần Thơ và Hà Tĩnh cùng cho học sinh nghỉ 11 ngày. Tuy nhiên, hai thành phố phía Nam bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn Hà Tĩnh một ngày.

Hà Nội hiện cho học sinh nghỉ Tết ít nhất. Kỳ nghỉ chính thức của học sinh thủ đô kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Do trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần, học sinh không phải học thứ 7 có thể nghỉ tối đa 9 ngày.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh 10 tỉnh, thành như sau:

Giữa tháng 10, Chính phủ chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, bắt đầu từ 14 đến hết 22/2, tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tổng 9 ngày.

Năm nay, cả nước có khoảng 23 triệu học sinh mầm non và phổ thông. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18/1, kỳ II trước 31/5.

Cô trò trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TP HCM, chụp ảnh dịp Tết Ất Tỵ, tháng 1/2025. Ảnh: Thúy Hà