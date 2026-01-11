Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội bỏ xét tuyển bằng tổ hợp A01

Năm 2026, Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm:

Riêng ở phương thức xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, năm 2026, nhà trường sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển và không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển, gồm: C01, C02, C03, C04, C14, D01, D03.

Như vậy, so với năm 2025, năm 2026, trường đã bỏ tổ hợp xét tuyển A01, A07, D14, D15; thêm các tổ hợp C01, C02, C04, C14, D03.

Đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT/hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, nếu có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường năm 2026 thì vẫn phải dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để làm căn cứ xét tuyển, đồng thời lựa chọn các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển của trường.

Năm 2026, Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 3 ngành, 4 chương trình đào tạo với tổng chỉ tiêu dự kiến khoảng 1.000.

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/chương trình đào tạo của trường năm 2026 như sau:

(*) Chương trình đào tạo (CTĐT) Luật chất lượng cao: Phương thức tuyển sinh thay đổi so với năm 2025.

(**) Trước đây là Ngành Luật Kinh doanh (chương trình đào tạo Luật Kinh doanh), nay là Ngành Luật Kinh tế (CTĐT Luật Kinh doanh) để phù hợp với mã ngành của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh lưu ý, sinh viên năm thứ nhất sẽ học tại Khu Đô thị Hòa Lạc; từ năm thứ 2 đến khi tốt nghiệp học tại địa điểm Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.