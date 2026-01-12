Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội dừng xét tuyển 11 tổ hợp

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực; xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; xét tuyển theo phương thức khác.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, so với năm ngoái, trường dự kiến giảm từ 36 xuống còn 26 tổ hợp xét tuyển, trong đó trường bổ sung tổ hợp C03 (Toán, Sinh, Ngữ văn) và loại bỏ 11 tổ hợp, gồm: B01, D09, X05, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16.

Các tổ hợp xét tuyển dự kiến của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

Năm học 2026 - 2027, học phí dự kiến của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là từ 19,1 đến 40 triệu đồng/năm tùy ngành, tăng khoảng 2 triệu đồng/năm so với năm ngoái.

Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 20,05 đến 26, trong đó cao nhất là ngành Khoa học dữ liệu.