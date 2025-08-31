Điểm danh những ngành học chạm ngưỡng 30 điểm mùa tuyển sinh 2025

Theo các chuyên gia tuyển sinh, một trong những nguyên nhân chính khiến điểm chuẩn tăng vọt là số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh tăng cao so với năm ngoái. Bên cạnh đó, việc các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển mới, cùng việc cộng điểm khuyến khích và quy đổi điểm IELTS, cũng đã góp phần đẩy mặt bằng điểm chuẩn chung lên cao.

Những ngành học chạm đỉnh trên 29 điểm

Điểm chuẩn cao tập trung ở các nhóm ngành Y khoa, Công nghệ thông tin và Sư phạm, phản ánh nhu cầu và sức hút của thị trường lao động. Nổi bật nhất là một số ngành đã đạt mức 30/30 điểm, bao gồm:

• Y khoa (nữ miền Bắc) - Học viện Quân y.

• Quan hệ quốc tế - Học viện Khoa học quân sự.

• Sư phạm Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

• Sư phạm Tiếng Trung - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

• Sư phạm Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

• Sư phạm Tiếng Trung - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Ngoài ra, hàng loạt ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 29, trở thành thách thức lớn đối với thí sinh. Điển hình như:

• Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM: 29,92 điểm.

• Sư phạm Lịch sử - Địa lý - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: 29,84 điểm.

• Trí tuệ nhân tạo (AI) - Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM: 29,6 điểm.

• Sư phạm Tiếng Anh - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 29,57 điểm.

• Trí tuệ nhân tạo - Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM: 29,39 điểm.

Thủ tục nhập học: Những việc cần làm ngay

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Theo đó, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 2/9 để thí sinh vào xác nhận nhập học.

Theo quy định, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu không thực hiện, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy. Sau khi xác nhận, thí sinh sẽ không thể hủy trực tiếp trên hệ thống. Nếu muốn thay đổi, cần liên hệ trực tiếp với trường để được xem xét.

Thí sinh cần theo dõi kế hoạch nhập học riêng của từng trường đại học, đăng tải trên website hoặc fanpage chính thức. Một số trường có thể yêu cầu thêm bước kê khai thông tin trực tuyến trên hệ thống riêng hoặc nhập học trực tiếp.

Đối với những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học, cơ hội vẫn còn. Các trường đại học chưa đủ chỉ tiêu có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12/2025. Thí sinh có thể theo dõi thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang web của từng trường để đăng ký nếu có nhu cầu.