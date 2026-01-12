Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ được ban hành khi nào?

Trao đổi với báo chí, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến sẽ có một số điểm điều chỉnh so với các năm trước, nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức tuyển sinh những năm gần đây.

Một trong những nội dung được đưa ra là đề xuất khống chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mỗi thí sinh. Theo đó, thí sinh có thể chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như các mùa tuyển sinh trước. Thực tế cho thấy, việc đăng ký dàn trải với số lượng lớn nguyện vọng đã gây áp lực cho hệ thống xét tuyển, đồng thời làm giảm tính định hướng trong việc lựa chọn ngành, nghề và cơ sở đào tạo.

Cùng với đó, mức điểm cộng ưu tiên đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng được định hướng điều chỉnh theo hướng giảm xuống 1-2 điểm. Trong mùa tuyển sinh năm 2025, có cơ sở đào tạo áp dụng mức cộng điểm lên tới 3 điểm, dẫn đến những ý kiến băn khoăn về sự chênh lệch và yêu cầu bảo đảm công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Dự kiến Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 được công bố giữa tháng 2 tới.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học vẫn được thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh, song dự kiến chỉ áp dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Việc giới hạn số phương thức nhằm khắc phục tình trạng quá nhiều hình thức xét tuyển cùng tồn tại, gây khó khăn cho thí sinh trong quá trình tìm hiểu thông tin và đăng ký.

Đối với khối ngành đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ có quy định riêng. Theo đó, thí sinh không được đăng ký nguyện vọng tràn lan mà cần tập trung vào một số lựa chọn nhất định, nhằm bảo đảm tính nghiêm túc trong xét tuyển và góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển cho ngành sư phạm.

Những điều chỉnh trong công tác tuyển sinh đại học được đặt trong tổng thể đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố định hướng tổ chức kỳ thi sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2025, đồng thời rút ngắn thời gian xét công nhận tốt nghiệp và đơn giản hóa thủ tục phúc khảo.

Đáng chú ý, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi dự kiến sẽ được tích hợp trong cùng một văn bản, nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong việc hoàn thiện hồ sơ và tham gia xét tuyển đại học.

Theo kế hoạch hiện nay, sau khi hoàn tất các bước cần thiết, Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ được ban hành vào giữa tháng 2. Đây sẽ là cơ sở để các cơ sở đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh, đồng thời giúp thí sinh chủ động chuẩn bị cho mùa tuyển sinh sắp tới.