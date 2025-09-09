Thêm loạt trường đại học ở Hà Nội xét tuyển bổ sung đến giữa tháng 9

Học viện Ngân hàng vừa thông báo tuyển bổ sung 400 chỉ tiêu, trong đó hơn 200 chỉ tiêu ở Hà Nội. Tại trụ sở chính ở Hà Nội, Học viện xét tuyển theo 6 phương thức, gồm: Tuyển thẳng; xét theo kết quả học tập THPT; kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm học tập; điểm kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT; điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội; và điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển tối thiểu bằng điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, nhận hồ sơ đến hết 17h ngày 10/9.

Học viện Ngân hàng tuyển bổ sung khoảng 400 chỉ tiêu.

Học viện Khoa học Quân sự cũng thông báo tuyển sinh bổ sung 73 chỉ tiêu đào tạo Hệ dân sự trình độ đại học năm 2025. Theo đó, ngành Ngôn ngữ Anh tuyển thêm 29 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm trở lên; ngành Ngôn ngữ Nga tuyển 27 chỉ tiêu với mức điểm từ 19,38 trở lên; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 17 chỉ tiêu với mức điểm từ 20,81 trở lên.

Thí sinh có tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi các chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ và quy đổi điểm đánh giá năng lực HSA và APT về thang điểm 30 đạt từ ngưỡng trên có thể nộp hồ sơ. Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 6 tới 15/9.

Học viện Hậu cần tuyển bổ sung hơn 240 sinh viên cho ba ngành: Tài chính - Ngân hàng (37 chỉ tiêu), Kế toán (135 chỉ tiêu), Kỹ thuật xây dựng (69 chỉ tiêu). Điểm sàn nhận hồ sơ xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 18/30, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM lần lượt là 74/150 và 603/1200. Tất cả được quy đổi về thang 30 điểm.

4 tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), X06 (Toán, Lý, Tin). Học viện nhận hồ sơ đến hết ngày 14/9.

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam tuyển thêm 33 chỉ tiêu ngành Y khoa bằng các tổ hợp B00 (Toán, Sinh, Hóa), D08 (Toán, Sinh, Ngoại ngữ), A02 (Toán, Sinh, Vật lý), X14 (Toán, Sinh học, Tin học), B03 (Toán, Sinh học, Ngữ văn). Mức điểm nhận hồ sơ là từ 24,25 trở lên. Học viện nhận hồ sơ trước 17h ngày 10/9.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển bổ sung hơn 150 chỉ tiêu ở Hà Nội và phân hiệu tại Thanh Hóa, dựa trên 3 phương thức gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025. Nhà trường nhận hồ sơ đến 17h ngày 12/9. Kết quả được công bố vào ngày 15/9.

Mức điểm nhận hồ sơ và các ngành tuyển bổ sung cụ thể như sau:

Trước đó, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo sẽ tuyển sinh bổ sung 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 17.

Ngành Công tác xã hội là ngành mới được mở từ năm nay. Đây là lần đầu trường tuyển sinh bổ sung trong hàng chục năm qua. Thời hạn thí sinh nộp hồ sơ là 16h ngày 12/9.