Tuyển sinh đại học 2025: Nhiều thí sinh 'mắc kẹt'

Thí sinh nhập học năm 2025. Ảnh NGHIÊM HUÊ

Trượt vì tiêu chí phụ

Anh Đỗ Trọng Tuấn, Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ băn khoăn khi con thừa điểm trúng tuyển vào ngành Kĩ thuật thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội (nguyện vọng thứ 14) nhưng tra trên hệ thống, con lại trúng tuyển nguyện vọng 16, Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội). Anh Tuấn thông tin, con xét tuyển tổ hợp K01 (Toán, Văn, Lí) vào ĐH Bách khoa Hà Nội theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 22,5 điểm. Trong khi điểm chuẩn của ngành Kĩ thuật thực phẩm (chương trình tiên tiến) là 21 điểm, tính ra con thừa 1,5 điểm.

Sau khi soi chiếu lại tất cả các quy định của ĐH Bách khoa Hà Nội, đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội lí giải: Trong Đề án tuyển sinh năm 2025, có quy định, đối với các ngành đào tạo bằng tiếng Anh (chương trình tiên tiến) như ngành Kĩ thuật thực phẩm, thí sinh phải đáp ứng một trong các yêu cầu: Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP (chứng chỉ do các trường ĐH tại Việt Nam tổ chức thi, cấp sau khi Bộ GD&ĐT công nhận); có chứng chỉ ELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương; có điểm thi tốt nghiệp THTP năm 2025 môn tiếng Anh đạt 6,5/10 điểm trở lên. Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, con anh Tuấn đạt 6 điểm thi tiếng Anh nên không đủ điều kiện cần của ngành.

TS Ngô Quốc Trinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cho hay, sau khi biết điểm chuẩn, một số thí sinh có gửi thư, gọi điện thắc mắc tại sao thừa điểm theo điểm chuẩn công bố nhưng không trúng tuyển. Sau khi xem xét các điều kiện, trong số này có thí sinh đã trúng tuyển vào nguyện vọng đăng kí trên nên đương nhiên dù thừa điểm vẫn không trúng tuyển vào trường.

Có thí sinh thừa điểm đỗ ngành Luật của trường nhưng lại không đủ quy định tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ quy định là môn Toán hoặc môn Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. Ông Trinh khẳng định đến thời điểm hiện tại, nhà trường có nhận được ý kiến thắc mắc của thí sinh và đã được giải đáp, chưa gặp tình huống thí sinh trượt oan hoặc trúng tuyển oan.

Sai sót chủ yếu ở dữ liệu đầu vào tuyển sinh

Trên fanpage có hàng trăm nghìn người theo dõi, một phụ huynh chia sẻ đang gặp tình huống trớ trêu, con đã trúng tuyển nguyện vọng 3 vào Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Con đã nhận được tin nhắn của trường và đã nhập học. Ngày 25/8, Bộ GD&ĐT mở hệ thống để thí sinh đã trúng tuyển trên toàn quốc xác nhận nhập học trên hệ thống chung. Nhưng trên hệ thống của Bộ, con lại trúng tuyển nguyện vọng 4 (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Phụ huynh băn khoăn không biết liên hệ đơn vị nào để giải quyết tình huống này.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa có công văn gửi Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) và nhiều trường đại học về việc xử lý đề nghị điều chỉnh nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh. Trong công văn, trường ĐH này nêu: Ngày 22/8 nhà trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Sau đó trường rà soát danh sách trúng tuyển chính thức và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn trúng tuyển của ngành theo từng phương thức xét tuyển nhưng lại không thể xét ở các nguyện vọng tiếp theo vì công tác lọc ảo của Bộ GD&ĐT đã xong.

Nhận thấy đây là lỗi sai do thao tác kĩ thuật và để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo và đề nghị một số trường hỗ trợ thực hiện xét tuyển ở các nguyện vọng (tiếp theo) của thí sinh theo quy định.

Nhiều thí sinh bức xúc cho biết, có điểm thi cao hơn điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố nhưng vẫn không trúng tuyển ngành Luật và Luật kinh tế do trường sửa điều kiện xét tuyển. Thí sinh bức xúc vì đạt hoặc thừa điểm chuẩn nhưng không đủ điều kiện phụ do trường “quay xe”.

Ngày 26/8, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM ra thông báo về việc giải quyết thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển. Theo đó, đối với ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30).

Các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn Toán và Văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng. Như vậy, quy định đã trở về như cũ, đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định.

Ngày 26/8, trao đổi với PV, PGS. TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM xác nhận, những ngày qua, nhà trường đã tiếp nhận phản ánh của một số thí sinh về việc các em từ “đỗ thành trượt” liên quan đến tiêu chí phụ.

“Các trường hợp được nhà trường giải quyết thỏa đáng và tiếp nhận trúng tuyển nếu đủ điều kiện”, ông Trung nói và khẳng định nhà trường không thay đổi trong tiêu chí phụ, quy định này đã được công bố trong thông báo tuyển sinh trước đó.

Ngoài ra, có một số thí sinh nhà trường gửi thông báo, gọi điện nhưng thông tin cung cấp không đúng nên thông báo không đến được.

Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày, ông Trung cũng ký thông báo gửi đến thí sinh, phụ huynh. Theo thông báo, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM khẳng định, dù điểm chuẩn công bố ở mức 18 điểm, thí sinh vẫn phải đạt từ 6 điểm trở lên ở hai môn Toán và Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển. Một số thí sinh đạt tổng điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng có môn dưới ngưỡng 6 nên không được công nhận trúng tuyển, dẫn đến hiểu nhầm “từ đậu thành rớt”.

Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay những sai sót này chủ yếu do ở dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…), một số sai sót do thao tác bằng tay của một số trường trong quá trình xét tuyển. Bộ GD&ĐT và các trường ĐH, cao đẳng đều cử cán bộ trực đường dây nóng để nhận phản ánh, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh qua nhiều kênh (điện thoại, tin nhắn và email) và phối hợp xử lí, giải quyết ngay vì quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bộ GD&ĐT khẳng định, hệ thống tuyển sinh chung hoạt động ổn định, tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn.