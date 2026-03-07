Đại học Kinh tế Quốc dân mở 15 ngành mới, quy đổi IELTS từ 5.5

Theo thông báo hôm 6/3 của NEU, trong 15 ngành mới, duy nhất Công nghệ tài chính (Fintech) được giảng dạy bằng tiếng Việt, còn lại bằng tiếng Anh. Các ngành này gồm: Kinh tế số, Toán ứng dụng, Công nghệ Marketing, Công nghệ môi trường, Kiểm toán nội bộ, Kinh tế quốc tế, Phát triển quốc tế, Quản trị rủi ro định lượng, Thẩm định giá, Thống kê và Kinh doanh thông minh, Quản trị công nghiệp sáng tạo, Quản trị nhân lực quốc tế, Kinh tế y tế, Công nghệ logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Mỗi ngành mới tuyển khoảng 40-50 sinh viên. Chỉ tiêu hệ chính quy là gần 8.800 và 200 ở hệ liên thông.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân dự lễ khai giảng năm 2025. Ảnh: NEU

Ba phương thức tuyển sinh của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2026 tương tự năm ngoái.

Một là xét tuyển thẳng, áp dụng với một trong các nhóm: diện chính sách, được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đạt giải ba các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia; giải nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia trở lên.

Phương thức thứ hai là xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ở bốn tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh). Những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không dùng đến sẽ được cộng 0,5-1,5 điểm khi đăng ký xét bằng điểm thi tốt nghiệp, giảm 0,5 so với năm ngoái.

Xét tuyển kết hợp là phương thức chủ đạo, được chia thành ba nhóm.

Nhóm 1 là những em có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200/1600 hoặc ACT 26/36 trở lên. Đây là hai bài thi chuẩn hóa phổ biến ở Mỹ.

Nhóm 2 dành cho thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy, tối thiểu 85/150 HSA, 700/1200 APT hoặc 60/100 TSA. Các em có thể dùng điểm thi độc lập, hoặc kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT 46 trở lên.

Nhóm 3 là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh kết hợp với điểm thi tốt nghiệp môn Toán và một môn khác. Điều kiện về chứng chỉ tương tự nhóm 2.

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ IELTS, SAT, TOIEC của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

Việc quy đổi tương đương giữa các phương thức sẽ được trường thông báo sau, căn cứ kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét được tính theo thang 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Trường không dùng kết quả miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp, không xét điểm thi tốt nghiệp các năm trước.

Học phí năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 41-68 triệu với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE).

Năm ngoái, Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm chuẩn từ 23 đến 28,83, cao nhất ở ngành Thương mại điện tử. Những ngành lấy điểm chuẩn cao - trên 28 còn có Kiếm toán, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quan hệ công chúng...