Trường ĐH Kinh tế - Luật mở 5 ngành, chuyên ngành mới

Chiều 15-2, Trường ĐH Kinh tế - Luật chính thức công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026.

Thông tin cho biết năm nay, trường tuyển 3.200 chỉ tiêu vào các chương trình do trường cấp bằng.

Thí sinh thi đánh giá năng lực

Năm nay, Trường ĐH Kinh tế - Luật có 5 ngành và chuyên ngành tuyển sinh mới, gồm: Chuyên ngành Kinh tế số; Chuyên ngành Kế toán và phân tích dữ liệu; Chuyên ngành Luật và Công nghệ; Ngành Công nghệ tài chính (chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần); Ngành Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần).

Về tổ hợp xét tuyển, năm nay trường sử dụng 6 tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành. A00 (Toán - Lý - Hóa); D01 (Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn); A01 (Toán - Tiếng Anh - Vật lý); D07 (Toán - Tiếng Anh - Hóa học); X25 (Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật); X26 (Toán - Tiếng Anh - Tin học).

Về phương thức xét tuyển, năm 2026, Trường ĐH kinh tế - Luật sử dụng 2 phương thức, trong đó phương thức xét tuyển tổng hợp là chủ đạo, cụ thể:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD- ĐT (tối đa 5%).

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp (Điểm bài thi Đánh giá năng lực, Bài thi tốt nghiệp trung THPT), Điểm học bạ,..

Điểm xét tuyển (tối đa 100 điểm) = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Các đối tượng tham gia xét tuyển, có:

Đối tượng 1: Thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (ĐGNL ĐHQG-HCM) năm 2026

Đối tượng 2: Thí sinh không tham dự kỳ thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026

Đối tượng 3: Thí sinh không tham dự kỳ thi TN THPT năm 2026 (đã tốt nghiệp)

Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như: bằng tú tài quốc tế (IB), A-level, SAT, ACT.

Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng công bố mức học phí năm học 2026-2027 (dự kiến)

- Chương trình dạy và học bằng tiếng Việt: 35.800.000 đồng/năm;

- Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55.000.000 đồng/năm;

- Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73.500.000 đồng/năm.