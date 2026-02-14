Học viện Nông nghiệp Việt Nam cộng điểm với IELTS từ 4.0

Theo thông báo hôm 13/2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) sẽ tuyển gần 8.300 sinh viên. Trong đó, phần lớn dành cho chương trình chuẩn, chỉ 100 chỉ tiêu cho chương trình dạy bằng tiếng Anh.

Trường áp dụng bốn phương thức tuyển sinh.

Một là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Ngoài tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải khuyến khích tại các cuộc thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trở lên.

Hai là dùng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Điểm xét tuyển là tổng ba môn theo tổ hợp, cùng điểm ưu tiên.

Thí sinh có IELTS từ 4.0 hoặc tương đương sẽ được quy đổi sang điểm môn Ngoại ngữ. Năm ngoái, ngưỡng "sàn" IELTS là 5.0. Bảng quy đổi IELTS của Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

Nếu dùng điểm Ngoại ngữ để xét, thí sinh sẽ không quy đổi điểm chứng chỉ. Thay vào đó, các em được cộng ưu tiên 0,5-1,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển:

Ngoài ra, nếu có giải học sinh giỏi và tham gia cuộc thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA, thí sinh cũng được cộng 0,5-1,5 điểm.

Với xét học bạ, điểm xét tuyển là tổng trung bình 6 học kỳ của ba môn theo tổ hợp, cùng điểm cộng và điểm ưu tiên. Các mức điểm cộng tương tự thí sinh tham gia xét bằng điểm thi tốt nghiệp.

Phương thức cuối cùng là xét kết hợp học sinh giỏi bậc THPT với một trong các thành tích: đạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; có IELTS từ 6.0; SAT 1200; ACT 25; điểm thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2026 85 điểm trở lên.

Học sinh được giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư vấn tuyển sinh, tháng 1/2026. Ảnh: Fanpage nhà trường

Năm ngoái, điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 17 đến 24,1, cao nhất là Sư phạm Công nghệ, còn thấp nhất là Chăn nuôi thú y - Thủy sản, Nông nghiệp và cảnh quan, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại, Kinh tế và Quản lý.

Học phí năm học 2025-2026 với sinh viên chính quy là từ 18,3 đến 21,6 triệu đồng với các chương trình bằng tiếng Việt; 36,6-41,6 triệu với chương trình bằng tiếng Anh.