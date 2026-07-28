Shakira áp sát kỷ lục

Dai Dai đe dọa kỷ lục 70 năm

Một tuần sau trận chung kết World Cup 2026, Shakira xuất hiện trong cuộc cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường âm nhạc Anh. Dai Dai - ca khúc chính thức của giải đấu do cô kết hợp Burna Boy - tạm dẫn đầu bảng dự báo giữa tuần của Official Singles Chart.

Theo Official Charts, Dai Dai đang rượt đuổi sát nút Rein Me In của Sam Fender và Olivia Dean. Nếu dẫn đầu, Dai Dai mang về cho Shakira đĩa đơn quán quân đầu tiên tại Anh sau 19 năm, kể từ Beautiful Liar kết hợp Beyoncé năm 2007. Burna Boy đứng trước cơ hội lần đầu giữ vị trí số một tại Anh.

Cuộc đua được chú ý do Rein Me In hướng đến một cột mốc lịch sử. Ca khúc của Sam Fender và Olivia Dean có 18 tuần đứng đầu bảng xếp hạng (nhưng không liên tiếp), cân bằng kỷ lục do I Believe của Frankie Laine thiết lập từ thập niên 1950. Nếu có thêm một tuần ở ngôi đầu, Rein Me In trở thành đĩa đơn giữ vị trí số một lâu nhất lịch sử bảng xếp hạng Anh.

Sự vươn lên của Dai Dai sau khi Shakira và Burna Boy trình diễn ca khúc trong chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup ngày 19/7. Theo dữ liệu của Luminate, lượng nghe trực tuyến toàn cầu của Dai Dai tăng 24% so với hai ngày trước chung kết.

Lượt nghe toàn cầu tăng từ 14,78 triệu lên 18,27 triệu, tương đương gần 3,5 triệu lượt phát mới. Tại Mỹ, mức tăng đạt 52%, từ 1,68 triệu lên 2,55 triệu lượt.

Trước khi bước vào cuộc đua tại Anh, Dai Dai đứng đầu Billboard Global 200, bảng Latin Airplay và danh sách ca khúc toàn cầu của Apple Music. Sản phẩm cũng dẫn đầu bảng Global Music Videos mới của Spotify. MV đạt gần 580 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn hai tháng phát hành.

Theo tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO, Dai Dai được phát hành ngày 15/5 bởi Ace Entertainment, dưới giấy phép độc quyền dành cho Sony Music Entertainment US Latin. Shakira không chỉ là nghệ sĩ thể hiện mà còn tham gia sáng tác và sản xuất. Điều này giúp Shakira hưởng lợi lớn từ ca khúc chủ đề World Cup.

Tận dụng sức hot sau World Cup

Theo Rolling Stone, trong ngành công nghiệp âm nhạc, màn trình diễn tại sự kiện lớn thường tạo ra ba lớp tác động. Trước hết là lượng nghe và doanh số bài hát được biểu diễn. Tiếp đó là nhu cầu đối với sản phẩm cũ trong kho nhạc. Lớp cuối cùng là tác động đến việc bán vé, hợp tác quảng cáo và giá trị hình ảnh của nghệ sĩ.

Hiệu ứng rõ nhất sau chung kết nằm ở Dai Dai. Ca khúc có thêm gần 3,5 triệu lượt nghe trong thời gian Luminate khảo sát và tăng mạnh tại Mỹ. Việc tiếp tục thăng hạng ở Anh cho thấy sức nóng không chỉ giới hạn trong ba quốc gia đăng cai World Cup.

Mỗi lượt phát trực tuyến tạo doanh thu bản quyền cho các bên sở hữu quyền liên quan. Ngoài streaming, ca khúc chính thức của World Cup có giá trị ở hoạt động phát thanh, trình diễn công cộng, cấp phép hình ảnh, sử dụng trong quảng cáo và nội dung trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Shakira thông báo dành 100% tiền bản quyền của cô từ Dai Dai cho FIFA Global Citizen Education Fund. Quỹ này huy động được 60 triệu USD trong thời gian diễn ra giải đấu.

Đổi lại, Shakira nhận giá trị hình ảnh lớn. Ước tính Shakira có thể tạo ra khoảng 15 triệu bảng Anh từ hoạt động bên lề World Cup 2026, bao gồm biểu diễn, quảng cáo và hợp tác thương mại.

World Cup mở rộng khả năng hợp tác thương hiệu của Shakira. Nữ ca sĩ đồng hành với Airbnb trong chương trình dành cho người hâm mộ tại New York vào cuối tuần diễn ra trận chung kết. Hành trình gồm trải nghiệm ẩm thực, khám phá những địa điểm gắn với Shakira và kết thúc bằng đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn của cô ngày 20/7.

Airbnb là đối tác chính thức của FIFA trong chuỗi giải đấu kéo dài ba năm. Theo công bố của doanh nghiệp, hơn 380.000 lượt khách sử dụng nền tảng lưu trú trong thời gian World Cup 2026, tạo ra tác động kinh tế khoảng 3,6 tỷ USD cho các thành phố đăng cai, kéo theo giá trị thương mại của Shakira.

Trước khi bùng nổ ở World Cup, Shakira giữ sức nóng toàn cầu. Tính đến đầu năm, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour thu 421,6 triệu USD từ 82 đêm diễn tại Mỹ và Mỹ Latin, với hơn 3,3 triệu khán giả. Thành tích của Shakira vượt tour diễn của Luis Miguel (đạt 409,5 triệu USD), trở thành chuyến lưu diễn bằng tiếng Tây Ban Nha có doanh thu cao nhất lịch sử.

Đầu năm, Shakira bán khoảng 780.000 vé cho chuỗi hơn 12 đêm diễn tại Estadio GNP, Mexico trung bình khoảng 65.000 khán giả/đêm, phá kỷ lục biểu diễn tại địa điểm này. Hồi tháng 3, cô tổ chức buổi biểu diễn miễn phí tại quảng trường Zócalo. Đến tháng 5, nữ ca sĩ biểu diễn tại Copacabana, Brazil khoảng 2 triệu khán giả.