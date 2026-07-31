Lam Trường vun vén gia đình

Hồi giữa tháng 7, Lam Trường đưa vợ và hai con từ Mỹ về nước thăm người thân. Ca sĩ cho biết dành trọn hai tháng để tổ chức các chuyến du lịch, giúp các thành viên thêm gắn kết.

Thời điểm bà xã Yến Phương mới sinh con thứ hai, Lam Trường hạn chế nhận show, ở Mỹ để hỗ trợ vợ chăm bé. Anh không ngại "trực đêm" cho bé bú bình để vợ ngủ đủ giấc, sáng hôm sau lại đảm nhận việc đưa con gái đầu lòng - Phoebe, chín tuổi - đi học. "Tôi hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười trẻ thơ", ca sĩ nói.

Lam Trường bên con trai lúc bé vài tháng tuổi.

Dù bận rộn, giọng ca 7x luôn ưu tiên thời gian cho gia đình qua những buổi ăn tối hay dạo phố cuối tuần. Anh cũng kết hợp các tour lưu diễn để đưa con đi cùng, giúp hai bé thêm cơ hội trải nghiệm.

Vợ chồng Lam Trường cùng con gái đùa nghịch tuyết trước nhà tại Mỹ hồi tháng 3. Ca sĩ nói bé Phoebe ra dáng làm chị, luôn ôm hôn và chăm sóc em mỗi ngày.

Trong việc giáo dục con cái, ca sĩ ưu tiên tạo sự gần gũi, lắng nghe. Thay vì dùng đòn roi mỗi khi con mắc lỗi, anh và bạn đời chọn cách phân tích để bé hiểu và tự điều chỉnh.

Lam Trường đưa con đi chơi công viên gần nhà ở Mỹ, hồi cuối tháng 5. Từ ngày bé biết đi, anh mới có nhiều thời gian hơn, dần trở lại với công việc ca hát. Nghệ sĩ cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình vì không muốn xa con. "Tôi mong các con luôn khỏe mạnh, vui vẻ và lớn lên trong tình yêu thương của mọi người", anh nói.

Sau khi sinh con thứ hai, Yến Phương tự nhận cô nóng tính hơn vì bận chăm con nhỏ. Tuy nhiên, nhờ có chồng kiên nhẫn, cô điều chỉnh được cảm xúc. Cô cho biết cả hai luôn lắng nghe và tôn trọng nhau. "Chồng tôi tâm lý nên mọi xung đột đều được hóa giải nhẹ nhàng", vợ ca sĩ nói.

Lam Trường kết hôn Yến Phương năm 2014. Ca sĩ có con trai Kiến Văn sau cuộc hôn nhân đầu tiên, hiện cậu 20 tuổi.

Ca sĩ 52 tuổi, là một trong những giọng ca nam được yêu thích cuối những năm 1990 đầu 2000 với nhiều bài hit như: Tình thôi xót xa (Bảo Chấn), Đôi giày vải (Nguyễn Hải Phong), Katy Katy (Đức Trí). Cùng Đan Trường, anh được xem như thế hệ ca sĩ thần tượng đời đầu của Vpop.

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