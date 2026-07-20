Shakira, Ronaldo 'béo' đốt nóng khán đài 80.000 người ở chung kết World Cup

Ngay sau khi hiệp một khép lại, mặt sân vận động được biến thành sân khấu khổng lồ với hệ thống phông nền rực rỡ. Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina bước vào chương trình biểu diễn giữa giờ có quy mô chưa từng thấy trong lịch sử giải đấu.

Madonna mở màn chương trình bằng màn xuất hiện đầy bất ngờ. “Nữ hoàng nhạc pop” bước ra sân khấu cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldinho và Ronaldo Nazário (Ro béo), nhanh chóng khuấy động bầu không khí trên các khán đài.

Ronaldinho diện trang phục vàng đặc trưng của tuyển Brazil, trong khi Ronaldo Nazário xuất hiện với bộ đồ thể thao màu xanh. Hai nhà vô địch thế giới thoải mái giao lưu, hưởng ứng phần trình diễn của Madonna.

Sự kết hợp giữa Madonna, Ronaldinho và Ronaldo Nazário tạo nên điểm giao thoa ấn tượng giữa âm nhạc và bóng đá. Nữ ca sĩ trình diễn giữa vòng vây của các vũ công, mang đến tiết mục mở màn sôi động và đầy màu sắc.

Ronaldo Nazário trở thành tâm điểm khi bước xuống gần khu vực khán đài và liên tục tương tác với người hâm mộ. Huyền thoại bóng đá Brazil tươi cười, giơ ngón tay cái trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.

Tiếp nối Madonna là sự xuất hiện của BTS. Các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc đồng loạt diện trang phục mang ba gam màu đỏ, đen và trắng, kết hợp phong cách thể thao với tinh thần mạnh mẽ, trẻ trung.

BTS đưa bản hit Dynamite lên sân khấu giữa giờ trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha. Âm nhạc sôi động cùng phần vũ đạo đồng đều của nhóm nhanh chóng đẩy bầu không khí tại sân vận động lên cao.

Jung Kook đảm nhận phần mở đầu của Dynamite trước khoảng 80.000 khán giả. Nam ca sĩ gây chú ý với áo khoác da phối ba màu đỏ, đen và trắng, kính râm cùng chiếc thắt lưng mang tên BTS.

Jimin nổi bật trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ đồng phục thể thao, với số 7 cỡ lớn ở chính giữa. Nam ca sĩ vừa hát vừa thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ trong đội hình của BTS.

Sau màn trình diễn giàu năng lượng của BTS, Justin Bieber bất ngờ xuất hiện một mình giữa sân với cây đàn guitar. Tiết mục tối giản đối lập với không khí sôi động trước đó.

Không cần dàn vũ công hay hiệu ứng sân khấu cầu kỳ, Justin Bieber tập trung vào giọng hát và tiếng đàn guitar mộc. Hàng chục nghìn khán giả trên sân im phăng phắc, chăm chú theo dõi, nhiều người hòa giọng cùng nam ca sĩ.

Shakira tiếp tục chương trình bằng màn trở lại được khán giả chờ đợi. “Nữ hoàng World Cup” diện thiết kế đính đá mang sắc hồng, cam và vàng rực rỡ, trình diễn ca khúc Dai Dai gắn với giải đấu năm nay.

Ở tuổi 49, Shakira vẫn cho thấy nguồn năng lượng dồi dào và khả năng làm chủ sân khấu. Nữ ca sĩ liên tục di chuyển, tương tác với khán giả và thực hiện những động tác vũ đạo nóng bỏng.

Burna Boy xuất hiện trong phần trình diễn của Shakira, tạo nên sự kết hợp giữa chất Latin sôi động và âm hưởng Afrobeat. Phía sau hai ca sĩ là dàn vũ công trong những bộ trang phục cam, vàng rực rỡ.

Shakira cùng Burna Boy và dàn vũ công biến mặt sân thành một đại tiệc âm nhạc ngập tràn sắc màu. Tiết mục khép lại chương trình giữa giờ, đưa cảm xúc khán giả lên cao trước khi Argentina và Tây Ban Nha trở lại sân đấu.