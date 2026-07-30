Ben Affleck thắng giải một triệu USD ở gameshow 'Ai là triệu phú?'

Tài tử 53 tuổi được ghép cặp với Jamie Ding, người từng thắng 31 trận liên tiếp trong chương trình kiến thức "Jeopardy!". Hai người vượt qua 15 câu hỏi để giành một triệu USD, số tiền được quyên góp cho Eastern Congo Initiative, tổ chức phi lợi nhuận do Affleck đồng sáng lập.

Nam diễn viên nhận giải thưởng một triệu USD của chương trình.

Ở câu hỏi cuối, chương trình yêu cầu họ xác định tên chưa từng được đặt cho cặp gà tây được tổng thống Mỹ ân xá trong lễ Tạ ơn. Bốn phương án gồm Peanut Butter và Jelly, Chips và Tater Tot, Macaroni và Cheese, Spaghetti và Meatball.

Không chắc chắn về đáp án, Affleck và Ding sử dụng quyền hỏi người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Kimmel nghiêng về phương án Spaghetti và Meatball nhưng thừa nhận đây chỉ là phán đoán.

Affleck gặp khó khăn ở câu hỏi về cặp gà tây được tổng thống Mỹ ân xá trong lễ Tạ ơn.

Nam diễn viên sau đó vẫn đề nghị sử dụng thêm quyền gọi điện cho người thân để kiểm tra. Ding gọi cho Stephen Morrison, người bạn thường cùng anh tham gia các cuộc thi kiến thức. Tuy nhiên, Morrison cũng không thể đưa ra đáp án chắc chắn. Không nhận được thêm gợi ý từ Morrison, Affleck và Ding quyết định tin vào lựa chọn của Kimmel, chốt đáp án Spaghetti và Meatball.

Khi người dẫn chương trình thông báo câu trả lời chính xác, hai người bật khỏi ghế, ôm nhau ăn mừng.

Chiến thắng đưa họ vào nhóm ít người nổi tiếng từng giành giải một triệu USD của chương trình.

Affleck vốn được đánh giá là một trong những diễn viên có tư duy sắc bén ở Hollywood. Năm 1998, anh cùng Matt Damon đoạt Oscar Kịch bản gốc xuất sắc với Good Will Hunting. Nam diễn viên cũng nổi tiếng yêu thích các trò chơi trí tuệ và từng vô địch Giải poker bang California năm 2004.

Trước khi chương trình lên sóng kênh ABC, MC Jimmy Kimmel nhận xét Affleck là người "rất thông minh" và tin anh đủ khả năng tự chinh phục các câu hỏi.