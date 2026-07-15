HLV cá nhân tiết lộ bí quyết giữ dáng của Shakira ở tuổi 49

Năm 2026, Shakira trở lại với sân khấu World Cup khi kết hợp cùng Burna Boy trong ca khúc 'Dai Dai', bài hát chính thức FIFA World Cup 2026. Ảnh: X

Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng bền bỉ để hoàn thành tour diễn kéo dài hàng trăm buổi. Theo HLV cá nhân Anna Kaiser - người đồng hành cùng nữ ca sĩ nhiều năm, đằng sau thể lực đáng kinh ngạc ấy là chế độ tập luyện được thiết kế riêng, kết hợp dinh dưỡng khoa học và quá trình phục hồi được chú trọng không kém việc tập luyện.

Xem khiêu vũ là bài tập cardio hiệu quả nhất

Không giống nhiều nghệ sĩ dành phần lớn thời gian trong phòng gym, Shakira biến chính những điệu nhảy thành hình thức rèn luyện tim mạch chủ đạo. Theo Anna Kaiser, các buổi tập thường kết hợp những chuỗi chuyển động khiêu vũ cường độ cao với các khoảng nghỉ ngắn, giúp nhịp tim luôn được duy trì ở mức tối ưu để cải thiện sức bền. Xen kẽ là các bài tập sức mạnh và yoga nhằm tăng khả năng kiểm soát cơ thể, giữ sự linh hoạt và giảm nguy cơ chấn thương. Đây cũng là lý do Shakira có thể vừa hát trực tiếp vừa thực hiện những động tác vũ đạo phức tạp trong thời gian dài mà không bị hụt hơi.

Ưu tiên sức mạnh hơn giảm cân

Một điểm đáng chú ý trong chương trình tập của Shakira là không tập trung vào việc đốt càng nhiều calo càng tốt. Anna Kaiser cho biết nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho các bài tập sức mạnh với tạ nhẹ, dây kháng lực và các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể để duy trì cơ bắp, tăng sự ổn định vùng lõi và bảo vệ khớp. Điều này đặc biệt quan trọng khi Shakira phải biểu diễn liên tục nhiều đêm trong tuần. Cơ bắp khỏe giúp cơ thể chịu tải tốt hơn, giảm mệt mỏi và phục hồi nhanh sau mỗi buổi diễn.

Shakira khoe vóc dáng nóng bỏng trên sân khấu. Ảnh: Instagram Shakira

Ăn protein trong mọi bữa chính

Shakira không theo các chế độ ăn cực đoan. Theo HLV Anna Kaiser, bữa sáng của nữ ca sĩ thường gồm trứng, bơ, cà chua, dầu ô liu cùng sinh tố protein thực vật hoặc sinh tố rau xanh. Bữa trưa và bữa tối ưu tiên cá, nhiều rau củ hoặc salad nhiều màu sắc. Protein và rau xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn nhằm hỗ trợ phục hồi cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Thay vì ăn quá nhiều trong một lần, Shakira chia khẩu phần hợp lý để duy trì năng lượng ổn định suốt ngày, đặc biệt trong giai đoạn lưu diễn.

Dùng súp thay cho đồ ăn vặt

Một chi tiết thú vị trong chế độ ăn của Shakira là lựa chọn súp nóng làm bữa phụ. Anna Kaiser cho biết khi nhiều người tìm đến cà phê hoặc bánh ngọt vào giữa buổi, Shakira thường dùng một bát súp rau củ hoặc súp giàu dinh dưỡng. Món ăn này tạo cảm giác no lâu, cung cấp nước cho cơ thể và hạn chế việc tiêu thụ các món ăn nhiều đường. Đây cũng là cách giúp kiểm soát lượng calo mà không tạo cảm giác bị ép buộc hay nhịn ăn.

Chú trọng phục hồi không kém tập luyện

Khác với quan niệm càng tập càng tốt, Shakira dành nhiều thời gian cho phục hồi. HLV Anna Kaiser tiết lộ nữ ca sĩ có tình trạng tăng độ linh hoạt của khớp, vì vậy việc chăm sóc cơ và khớp được đặt lên hàng đầu. Cô thường sử dụng con lăn massage, giãn cơ và sắp xếp lịch tập phù hợp để giảm nguy cơ chấn thương trong thời gian lưu diễn. Các chuyên gia y học thể thao cho rằng phục hồi đúng cách giúp giảm viêm, cải thiện hiệu suất vận động và kéo dài tuổi nghề của các vận động viên cũng như nghệ sĩ biểu diễn.

Kỷ luật quan trọng hơn phương pháp

Điều đáng học hỏi nhất từ Shakira không phải một bài tập bí mật hay thực đơn đặc biệt, mà là sự nhất quán. Trong nhiều năm, cô duy trì thói quen vận động gần như mỗi ngày, điều chỉnh cường độ theo lịch biểu diễn, ăn uống cân bằng và ưu tiên giấc ngủ cũng như phục hồi. Chính sự kết hợp giữa luyện tập, dinh dưỡng và kỷ luật lâu dài giúp nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, sức bền và phong độ sân khấu ở tuổi 49, ngay cả khi đang thực hiện một trong những tour diễn lớn nhất sự nghiệp.

Vào ngày 19/7, cô sẽ biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup mang tên 'Dai Dai' trong trận chung kết. Ảnh: Instagram Shakira

Shakira tên đầy đủ là Shakira Isabel Mebarak Ripoll, sinh năm 1977 tại Barranquilla, Colombia. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới với hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Shakira được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Latin" nhờ phong cách kết hợp pop, rock, Latin và những điệu múa bụng đặc trưng. Cô có nhiều bản hit toàn cầu như Hips Don't Lie, Whenever, Wherever và Waka Waka (This Time for Africa). Bên cạnh âm nhạc, Shakira tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong lĩnh vực giáo dục trẻ em thông qua Quỹ Pies Descalzos và nhiều sáng kiến quốc tế.