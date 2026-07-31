Lý do BTS đứng ngoài Grammy 69 sau khi mở hạng mục Trình diễn nhạc Pop châu Á

Chiều 29/7, toàn bộ 7 thành viên nhóm nhạc BTS khiến truyền thông quốc tế chấn động khi đồng loạt đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng trên Instagram Stories cá nhân. Nhóm xác nhận sẽ đứng ngoài cuộc đua Grammy diễn ra vào tháng 2 tới.

"Chúng tôi đã quyết định không gửi nhạc của mình tham dự giải Grammy năm nay. Chúng tôi hy vọng âm nhạc có thể được lắng nghe và yêu thích như chính bản thân âm nhạc, chứ không bị chia rẽ bởi khu vực hay ngôn ngữ”.

Nhóm BTS xác nhận sẽ đứng ngoài cuộc đua Grammy diễn ra vào tháng 2 tới. (Ảnh: Korea Times - BigHit Music)

Nhóm nhạc cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ chính thức, ARMY, và những người ủng hộ trên toàn thế giới.

BTS khiến truyền thông chấn động hơn khi nhìn vào kỷ lục thương mại "vô tiền khoáng hậu" của nhóm trong năm qua. Album phòng thu thứ năm "ARIRANG" phát hành vào tháng 3 đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với 641.000 bản bán ra, tuần bán hàng cao nhất đối với một album nhóm trong hơn một thập kỷ, trong khi đĩa đơn đầu tiên "SWIM" ra mắt ở vị trí số 100 bảng xếp hạng Hot 100.

Quyết định của BTS được đưa ra chỉ ít tuần sau khi Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ (Recording Academy) công bố bổ sung thêm 5 hạng mục mới cho mùa giải 69, trong đó có Best Asian Pop Music Performance (Trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất).

Trước đó, BTS từng có 3 năm liên tiếp (2021 - 2023) nhận đề cử ở hạng mục Trình diễn Pop Nhóm/Đôi xuất sắc nhất nhưng đều "trắng tay" ra về.