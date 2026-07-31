Gia đình George Clooney di tản khỏi biệt thự do cháy rừng

Hôm 29/7, đại diện của George Clooney xác nhận diễn viên và vợ - luật sư Amal Clooney - cùng cặp song sinh 9 tuổi Ella, Alexander đã sơ tán khỏi nhà riêng tại Brignoles, thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur, đông nam nước Pháp.

Trước khi rời đi, vợ chồng tài tử gửi thư cho Thị trưởng Brignoles Didier Brémond, bày tỏ lo lắng về tình trạng ngôi nhà giữa lúc đám cháy chưa được kiểm soát.

"Hiện chúng tôi không biết liệu ngôi nhà xinh đẹp của mình có vượt qua được thời khắc khủng khiếp này hay không", George viết.

Cặp vợ chồng cho biết điều họ quan tâm trước hết là sự an toàn của thị trưởng cùng người dân địa phương. Hai người đồng thời khẳng định tiếp tục đồng hành với Brignoles, bất kể đám cháy gây thiệt hại thế nào.

George và Amal Clooney phải sơ tán khỏi nhà ở Pháp do các vụ cháy rừng.

Theo People, khoảng 3.000 người tại vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur, nơi gia đình Clooney sinh sống, đã phải sơ tán vì cháy rừng. Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ ảnh hưởng đối với khu đất của diễn viên.

Cùng thời điểm, một đám cháy khác tại vùng Gironde, tây nam nước Pháp, buộc khoảng 220.000 người rời nhà. Đám cháy này đã thiêu rụi khu vực rộng hơn 420 km2, tương đương khoảng bốn lần diện tích Paris, phá hủy hoặc làm hư hại hơn 240 ngôi nhà. Nhà chức trách cảnh báo thời tiết trên 40 độ C cùng gió mạnh có thể khiến lửa bùng phát trở lại.

George, 65 tuổi, và Amal, 48 tuổi, coi trang trại tại Pháp là nơi ở chính của gia đình. Họ còn sở hữu bất động sản bên hồ Como, Italy, tại Anh và bang Kentucky, Mỹ, quê hương của tài tử.

Cặp vợ chồng đã có quốc tịch Pháp.

Tháng 10/2025, George cho biết cuộc sống ở nông thôn Pháp giúp hai con có tuổi thơ bình thường hơn, ít phụ thuộc vào thiết bị điện tử và tránh xa sự chú ý của giới săn ảnh Hollywood.

Diễn viên kể Ella và Alexander thường dùng bữa cùng người lớn, tự dọn bát đĩa sau khi ăn và dành nhiều thời gian ngoài trời. Ông cho rằng các con đang có cuộc sống tốt hơn so với khi lớn lên giữa môi trường giải trí tại Los Angeles, Mỹ.

George từng lo hai con khó có cơ hội trưởng thành công bằng nếu liên tục bị so sánh với con của những người nổi tiếng khác. Vì vậy, vợ chồng ông lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại châu Âu. Gia đình được cấp quốc tịch Pháp vào tháng 12/2025.

George và Amal kết hôn tại Venice, Italy, năm 2014, đón cặp song sinh Ella và Alexander ba năm sau đó. Hai bé hiện nói được tiếng Anh, Pháp và Italy. George từng đùa rằng vợ chồng ông đã "phạm sai lầm" khi cho các con học tiếng Italy bởi cả hai đều không hiểu hết những gì con nói với nhau.