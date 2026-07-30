Irina Shayk hẹn hò ngôi sao bóng rổ kém 11 tuổi

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng mối quan hệ giữa Irina Shayk và Devin Booker mới bắt đầu nhưng cả hai đều dành nhiều tình cảm cho nhau.

"Họ đang hẹn hò. Mối quan hệ còn mới nhưng cả hai rất thích nhau" nguồn tin nói.

Irina Shayk, 40 tuổi. Ảnh: Reuters

Theo người này, Irina và Devin được bạn bè chung giới thiệu vài tháng trước. Hai người cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau trong mùa hè, trước khi Devin trở lại tập luyện cho mùa giải mới.

Nguồn tin cho biết Irina rất ủng hộ bạn trai và có thể xuất hiện tại một số trận đấu của Phoenix Suns trong thời gian tới.

Thông tin hẹn hò xuất hiện sau khi Irina và Devin được bắt gặp cùng nhau tại Hamptons. Tuy nhiên, người đại diện của hai ngôi sao chưa phản hồi về mối quan hệ.

Devin Booker hiện thi đấu cho Phoenix Suns tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Ảnh: People

Devin Booker, 29 tuổi, từng hẹn hò người mẫu Kendall Jenner. Hai người lần đầu vướng tin tình cảm tháng 4/2020, sau khi cùng đi ôtô tới Arizona. Devin và Kendall công khai mối quan hệ trên Instagram vào dịp Valentine năm 2021. Sau khoảng hai năm bên nhau, họ từng chia tay ngắn ngủi vào tháng 6/2022 rồi tái hợp.

Tháng 9 cùng năm, Kendall và Devin hiếm hoi thể hiện tình cảm công khai tại giải quần vợt Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, hai người tiếp tục chia tay vào tháng sau. Nguồn tin khi đó cho biết cả Kendall và Devin đều có lịch trình bận rộn, muốn tập trung cho sự nghiệp nhưng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Irina Shayk trước đây có mối quan hệ kéo dài 4 năm với tài tử Bradley Cooper. Họ bắt đầu hẹn hò từ mùa xuân năm 2015 nhưng luôn giữ đời tư kín tiếng. Hai người đón con gái Lea vào tháng 3/2017 và chia tay hai năm sau đó. Kể từ khi kết thúc mối quan hệ, Irina và Bradley vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc con gái.

Irina Shayk sinh năm 1986, là một trong những người mẫu nổi tiếng của Nga. Cô từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang lớn và trình diễn cho các thương hiệu quốc tế.