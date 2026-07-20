Nhan sắc gây kinh ngạc của Shakira

Khoảng 3h sáng 20/7 (giờ Việt Nam), chương trình biểu diễn âm nhạc giữa giờ chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup chính thức diễn ra ngay sau hiệp một trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife. Đây là lần thứ hai FIFA tổ chức chương trình biểu diễn giữa giờ ở một giải đấu của mình, sau màn thử nghiệm tại FIFA Club World Cup 2025, đồng thời đánh dấu lần đầu đặc sản thể thao nổi tiếng của Mỹ được đưa vào trận chung kết World Cup.

Shakira - người được mệnh danh là Nữ hoàng World Cup - để lại màn trình diễn ấn tượng với những khoảnh khắc kết hợp đỉnh cao giữa vũ đạo, giọng hát. Nữ ca sĩ mang đến ca khúc chủ đề Dai Dai, kết hợp cùng những màn trình diễn vũ đạo đặc trưng và nguồn năng lượng bùng nổ.

Sự tự tin, quyến rũ cùng kinh nghiệm sân khấu của Shakira đã khép lại chương trình trong bầu không khí lễ hội rực lửa. Những góc máy cận cho thấy nữ nghệ sĩ hoàn toàn làm chủ sân khấu và chiếm trọn mọi ánh nhìn của khán giả.

Đây sẽ là lần thứ hai Shakira biểu diễn tại World Cup 2026, sau màn trình diễn trong trận khai mạc vào ngày 11/6 tại Mexico và là lần thứ tư trong sự nghiệp biểu diễn tại một trận chung kết World Cup.

Hai lần xuất hiện ở World Cup 2026, Shakira đều khiến người xem trầm trồ với nhan sắc quá trẻ trung ở tuổi 50. Nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng săn chắc, làn da mịn màng cùng thần thái cuốn hút giữa dàn vũ công.

Bộ trang phục cắt xẻ táo bạo giúp nữ hoàng nhạc Latin khoe đường cong cơ thể nóng bỏng, tạo hiệu ứng thị giác cho vũ đạo lắc hông đặc trưng của ca khúc Dai Dai.

Theo Yahoo Sport, Shakira và các nghệ sĩ khác được hưởng quyền lợi quảng bá và một khoản trợ cấp cho việc tập luyện để trình diễn giữa hai hiệp của trận chung kết. Shakira đã cam kết quyên tặng 100% tiền bản quyền từ bài hát chính thức của giải đấu cho Quỹ Giáo dục Công dân toàn cầu của FIFA .

Sau màn trình diễn bốc lửa, Shakira nhận hàng loạt lời khen trên mạng xã hội. Nhiều trang tin thể thao uy tín khẳng định Shakira vẫn là nhân vật chính của show diễn kéo dài 11 phút. Ngôi sao người Colombia vẫn giữ được phong độ ở những sân khấu thể thao đỉnh cao.

Shakira mời nhóm nhảy thiếu nhi nổi tiếng đến từ Uganda góp mặt.

Nữ ca sĩ chụp hình cùng nhóm BTS sau buổi biểu diễn.

Bên cạnh Shakira, Madonna cũng chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng nhạc pop dù đã bước sang tuổi 67. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng, ngồi trên một chiếc siêu xe tiến vào trung tâm sân vận động. Bầu không khí càng trở nên cuồng nhiệt khi hai huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo và Ronaldinho bất ngờ xuất hiện, tạo nên màn kết hợp hiếm có giữa âm nhạc và bóng đá.

Dù chỉ kéo dài khoảng 11 phút, chương trình giữa giờ vẫn mang đến chuỗi màn trình diễn dồn dập và đa sắc màu, mang dáng dấp của một đại nhạc hội thực thụ tại sân MetLife quy mô 80.000 khán giả.