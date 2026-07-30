Cường Đôla: 'Mỗi ngày càng yêu vợ nhiều hơn'

Tối 29/7, Cường Đôla đăng ảnh trong buổi tiệc kỷ niệm 7 năm kết hôn với Đàm Thu Trang. Anh ôm choàng vợ từ phía sau, thơm má vợ và bày tỏ: "Mỗi năm trôi qua càng thêm yêu vợ, giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Yêu vợ nhất trên đời", doanh nhân phố núi chia sẻ trên trang cá nhân.

Phía dưới hình ảnh của cả hai, nhiều bạn bè, khán giả chúc mừng tình yêu mặn nồng của họ và thể hiện sự ngưỡng mộ. "Lá bùa may mắn nhất của một người đàn ông là có người vợ tuyệt vời"; "Đỉnh cao nịnh vợ, viên mãn quá"; "Người đàn ông biết yêu thương vợ con sẽ luôn là người thành công"; "Ngọt ngào hơn kẹo, ngưỡng mộ gia đình nhỏ"..., một số tài khoản bình luận.

Vợ chồng Đàm Thu Trang - Cường Đôla trong tiệc mừng 7 năm cưới.

Cường Đôla và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019 tại TP HCM, sau thời gian tìm hiểu và hẹn hò. Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang rút khỏi các hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Trong khi đó, Cường Đôla vẫn duy trì công việc riêng nhưng dành nhiều thời gian cho vợ con.

Sau bảy năm về chung nhà, cặp sao có hôn nhân không ồn ào, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con. Họ lần lượt đón hai con chung là Suchin (sinh năm 2020) và Sutin (sinh năm 2023). Đàm Thu Trang cũng có mối quan hệ thân thiết với Subeo - con trai riêng của Cường Đôla và ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Cường Đôla được khen gia đình viên mãn.

Doanh nhân phố núi thường chia sẻ ảnh cùng vợ con, đưa các con đi chơi, du lịch hoặc dành những lời ngọt ngào cho Đàm Thu Trang vào những dịp đặc biệt. Cựu người mẫu cho biết cô và ông xã thường xuyên thể hiện tình cảm bằng lời nói, để các con cảm nhận được tình yêu giữa cha mẹ. "Tình yêu, dù là giữa vợ chồng hay cha mẹ và con cái, đều cần được thể hiện, chứ không thể chỉ giữ trong lòng. Từ đó, các bé mới có thể học cách yêu thương người khác một cách lành mạnh", Đàm Thu Trang chia sẻ.

Đàm Thu Trang cho biết cuộc sống vợ chồng cô không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng chân thật và quý giá bởi cả hai luôn chia sẻ, đồng hành với nhau. Cô cho rằng tình cảm vợ chồng không cần phải thể hiện quá khoa trương mà quan trọng là sự hiện diện và đồng hành trong cuộc sống hàng ngày.

Ảnh cưới của Cường Đôla - Đàm Thu Trang hồi 2019.

Cường Đôla tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Như Loan - một trong những chủ buôn gỗ lớn nhất tỉnh. Nam doanh nhân được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai từ ngày 22/7/2024.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, quê gốc Lạng Sơn. Năm 2010, cô tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) và vào TP HCM theo đuổi nghiệp ca hát. Cô từng giành giải thưởng Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2010, Top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.