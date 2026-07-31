Lời chia tay đặc biệt của dàn diễn viên 'Dưới ô cửa sáng đèn'

Tập cuối "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức khép lại hành trình cảm xúc vào tối 29/7. Dàn diễn viên đã đồng loạt đăng tải loạt ảnh hậu trường "gây thương nhớ" như lời chào chia tay ngọt ngào gửi tới khán giả.

Trong quá trình ghi hình và phát sóng, nhiều hình ảnh đáng yêu ở hậu trường cũng liên tục được các diễn viên cập nhật.

Trong "Dưới ô cửa sáng đèn", Quỳnh Châu (vai Diệu) là con gái của ông Đăng (NSƯT Chí Trung).

NSƯT Chí Trung đóng vai ông bố luôn quan tâm, yêu thương và mong muốn con gái được hạnh phúc và vượt qua đổ vỡ hôn nhân.

Diễn viên Tuấn Tú trong vai Tài là con trai bà Phúc (NSƯT Tú Oanh).

Khoảnh khắc đáng nhớ của các diễn viên sau những cảnh quay.

Diễn viên Ngọc Huyền vui nhộn cùng bạn diễn.

Diễn viên Quang Sự luôn là người trầm tính trong phim, nhưng sau mỗi cảnh quay là vui hết nấc.

Khác hẳn với những phân đoạn căng thẳng hay đẫm nước mắt trên màn ảnh, phía sau ống kính, các nghệ sĩ cùng toàn bộ ê-kíp lại tràn ngập năng lượng tích cực.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền vai Vân khởi nghiệp bằng nghề bán xôi sau biến cố.

Diễn viên Thanh Hương vai người mẹ đơn thân và hạnh phúc muộn cùng anh chàng hàng xóm.

Sau mỗi cảnh quay là tràn ngập tiếng cười vui nhộn.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)