Không cản nổi sức hút của Shakira

Shakira rạng rỡ bên Tom Cruise trong khu vực hậu trường chung kết World Cup 2026. Cuộc gặp giữa ngôi sao nhạc Latin và nam diễn viên hàng đầu Hollywood gây chú ý, do cả hai đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng toàn cầu, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn.

Nam diễn viên Nhiệm vụ bất khả thi là một trong nhiều ngôi sao hạng A xuất hiện trong loạt ảnh hậu trường được Shakira chia sẻ sau trận chung kết. Khoảnh khắc gần gũi cho thấy sức hút đặc biệt của giọng ca Dai Dai giữa sự kiện quy tụ đông đảo tên tuổi quốc tế.

David Beckham lịch lãm khi chụp ảnh cùng Shakira. Truyền thông ghi lại cảnh cả hai trò chuyện vui vẻ ở hậu trường trước khi lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm. Beckham nhiều lần tham dự sự kiện lớn của FIFA, trong khi Shakira là một trong những nghệ sĩ có mối liên hệ bền chặt nhất với World Cup qua nhiều mùa giải.

Shakira chụp ảnh cùng vợ chồng Beyoncé và Jay-Z. Khoảnh khắc hiếm hoi ba ngôi sao có vị thế lớn trong ngành công nghiệp giải trí quốc tế hội ngộ được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.

Shakira và Beyoncé ôm nhau thân thiết khi gặp gỡ tại sân vận động New York New Jersey. Hai nữ ca sĩ từng hợp tác trong ca khúc Beautiful Liar phát hành năm 2007. Gần hai thập niên sau màn kết hợp đình đám, hình ảnh hai biểu tượng nhạc pop hội ngộ tại chung kết World Cup tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh, nhận hàng triệu lượt yêu thích sau khi được đăng tải.

Justin Bieber và Shakira có khoảnh khắc ăn mừng sau show halftime. Cả hai cùng góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ lần đầu được tổ chức ở chung kết World Cup. Cuộc hội ngộ của hai nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tiếp tục cho thấy quy mô đặc biệt của sự kiện giải trí diễn ra song song với trận Tây Ban Nha - Argentina.

Shakira chụp ảnh cùng bảy thành viên của BTS sau khi kết thúc trận đấu.

MrBeast mặc áo đấu Tây Ban Nha chụp ảnh cùng Shakira ở hậu trường. Cuộc gặp giữa một trong những ca sĩ Latin có ảnh hưởng nhất thế giới và nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng người theo dõi hàng đầu cho thấy sức hút của World Cup lan rộng trên nhiều lĩnh vực.

Shakira thân thiết cùng Anya Taylor-Joy trong khu vực dành cho khách mời. Ngôi sao The Queen’s Gambit nằm trong danh sách những gương mặt nổi tiếng đến theo dõi chung kết World Cup. Theo People, Anya Taylor-Joy cùng nhiều nhân vật điện ảnh, thời trang và thể thao xuất hiện tại các phòng VIP của sân vận động trong ngày diễn ra trận đấu.

Danh hài Kevin Hart vui vẻ giao lưu với Shakira ngay bên đường biên sân New York New Jersey.