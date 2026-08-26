Ngày cuối đời của 'ông trùm vai phản diện'

Diễn viên Mã Trung sinh năm 1953, bén duyên với màn ảnh từ giữa thập niên 1980. Xuất phát điểm là diễn viên tay ngang, ông từng nhận những vai quần chúng, vai nhỏ trước khi dần được các đạo diễn chú ý.

Chuyên được giao vai ông chủ tàn ác, giang hồ

Một trong những vai diễn đầu tiên của Mã Trung là nhân vật viên sĩ quan trong Ván bài lật ngửa. Sau đó, ông có cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn, trong đó có đạo diễn Lê Hoàng Hoa, từng bước tạo dấu ấn với dạng nhân vật gai góc.

Mã Trung thường được giao những vai giang hồ, ông chủ gian ác, tay trùm quyền lực hoặc nhân vật đứng phía sau những đường dây, thế lực trong phim. Năm 2008, vai ông trùm Hai Đương trong Vật chứng mong manh giúp tên tuổi Mã Trung được biết đến rộng rãi hơn. Từ đây, ông được khán giả nhớ đến với biệt danh "ông trùm phản diện" của màn ảnh Việt.

Diễn viên Mã Trung năm 1989 và ở tuổi xế chiều.

Mã Trung từng kể có lần đi ăn cơm tấm tại khu vực chợ Tân Định, một người bán vé số nhận ra và lớn tiếng gọi ông là "trùm xã hội đen, buôn người". Nam diễn viên phải giải thích mình chỉ đóng phim. Tình huống này dở khóc dở cười nhưng cũng là niềm vui, bởi khán giả đã nhớ đến nhân vật mình thể hiện.

Không muốn các vai diễn bị lặp lại, Mã Trung từng lý giải mỗi ông trùm, nhân vật giang hồ đều có xuất thân, hoàn cảnh và cách hành xử khác nhau. Ông cố gắng tìm ra nét riêng cho nhân vật.

Bên cạnh phim truyền hình, Mã Trung còn tham gia nhiều tiểu phẩm, phim quảng cáo và thường đảm nhận các nhân vật vua, quan trong những câu chuyện cổ tích.

Những năm cuối đời, dù tuổi cao, Mã Trung vẫn gắn bó với nghề. Ông thường xuyên đăng hình ảnh hậu trường, chụp cùng đồng nghiệp tại phim trường.

Theo một quay phim có gần 20 năm làm việc với Mã Trung, những năm gần đây ông chỉ nhận một số vai nhỏ, chủ yếu có bối cảnh ở TPHCM để bảo đảm sức khỏe.

"Rất thích làm nghề", người đồng nghiệp kể về Mã Trung. Vợ nam nghệ sĩ thường khuyên chồng hạn chế đóng phim vì tuổi cao và lo ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, với Mã Trung, "gặp nhau là vui" là khẩu hiệu của ông mỗi khi xuất hiện tại phim trường.

Một số hình ảnh của diễn viên Mã Trung và đồng nghiệp ở phim trường.

Một đồng nghiệp kể lần đầu gặp Mã Trung trong phim Yêu trong thù hận, ban đầu nhìn ông có vẻ khó tính nhưng sau khi làm việc mới thấy nam diễn viên nhẹ nhàng, hòa đồng và cởi mở với anh em trong đoàn.

Hai lần đối mặt với biến cố sức khỏe

Năm 2015, Mã Trung trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng ngay trên phim trường Giọt nước mắt hận thù. Khi đó, ông đang quay một cảnh trong bệnh viện. Nhân vật cũng ở trạng thái hấp hối, phải thở oxy nên khi Mã Trung bất ngờ đổ gục, ôm ngực và than khó thở, một số đồng nghiệp tưởng ông đang nhập vai.

Chỉ đến khi đạo diễn hô "cắt", mọi người mới nhận ra nam diễn viên thực sự gặp vấn đề. Ông được đưa xuống tầng dưới cấp cứu, sau đó được xác định tắc nghẽn mạch máu và phải phẫu thuật đặt stent.

Sự cố khiến đoàn phim phải tạm ngưng khoảng hai tuần để chờ ông hồi phục. Tuy nhiên, đạo diễn Hướng Nam phải sửa kịch bản, cắt toàn bộ các cảnh hành động được xây dựng cho nhân vật.

Đến Cát đỏ, Mã Trung tiếp tục trải qua một hành trình trên phim trường dài và khắc nghiệt. Bộ phim được quay trong thời điểm dịch COVID-19, kéo dài nhiều tháng qua các địa điểm như Đà Lạt, Phan Rang.

Lúc này, bệnh tim của ông tái phát và tiếp tục phải nhập viện điều trị. Khi bình phục, nam diễn viên nhanh chóng trở lại phim trường, thậm chí ở lại Phan Thiết thời gian dài cho đến khi hoàn thành vai diễn.

Tạo hình của diễn viên Mã Trung phim Cát đỏ.

Ít ai biết con đường hoạt động nghệ thuật của Mã Trung trải qua nhiều biến động. Là diễn viên tay ngang, những ngày đầu theo nghề, ông không có nguồn thu nhập ổn định. Cát-xê thấp đến mức có thời điểm nam diễn viên phải lén lấy vàng của gia đình đem bán để có tiền đi tỉnh đóng phim.

Mã Trung từng kể với nghệ sĩ Xuân Hương trong chương trình Người kể chuyện đời rằng thời điểm ấy ông và các đồng nghiệp gần như không nói đến thù lao, chủ yếu vì thích nghề mà làm.

Sau một thời gian, Mã Trung nhận ra việc đóng phim không thể bảo đảm cuộc sống cho vợ con. Các con khi ấy còn nhỏ, trong khi vợ không ủng hộ việc ông theo nghề vì lo cơm áo gạo tiền. Nam diễn viên quyết định tạm dừng diễn xuất để làm kinh tế, chăm lo gia đình.

Ông có gần 10 năm không đóng phim. Mã Trung nhiều lần nhớ nghề, thậm chí trăn trở khi đạo diễn gọi mời nhưng vẫn từ chối vì muốn hoàn thành trách nhiệm với gia đình.

Đến năm 2002, khi các con đã trưởng thành hơn và kinh tế gia đình ổn định, Mã Trung trở lại phim trường. Từ đó, ông theo nghề bền bỉ cho đến những năm cuối đời.

Cuộc hôn nhân gần 50 năm

Phía sau hành trình nghệ thuật của Mã Trung là cuộc hôn nhân gần 50 năm với bà Thu Hương. Hai người có 3 con gái.

Mã Trung từng hài hước nói ngày trước vợ mở quán cơm, ông đến ăn rồi thiếu nợ và "trả đến giờ". Nam diễn viên thừa nhận thời trẻ mình đào hoa nhưng biết điểm dừng, trong khi vợ thông cảm nên cả hai mới có thể cùng nhau đi qua nhiều năm.

Mã Trung và vợ - bà Thu Hương.

Mã Trung cho rằng ông may mắn vì có vợ làm hậu phương vững chắc, giúp ông yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, bà Thu Hương từng nhiều lần muốn chồng bỏ nghề. Ngày trẻ, Mã Trung đẹp trai, đào hoa nên không được gia đình bà ủng hộ. Đặc biệt, sau biến cố sức khỏe của chồng trên phim trường Giọt nước mắt hạnh phúc, nỗi lo càng lớn.

"Tôi nói hoài nhưng ông ấy không chịu, ông đam mê lắm, làm như máu nghệ thuật nó ngấm vào trong người", bà Thu Hương từng chia sẻ.

Mã Trung được đồng nghiệp nhận xét vui vẻ, hòa đồng tuy nhiên theo lời kể của bà Hương, ở nhà ông nghiêm khắc với các con. Có lẽ vì gia đình có ba cô con gái nên ông luôn muốn các con sống có nền nếp.

Cuộc hôn nhân từng xuất hiện mâu thuẫn song bà Thu Hương lựa chọn ở lại vì các con và cùng chồng vượt qua khó khăn.

Ở tuổi 73, Mã Trung vẫn miệt mài đóng phim. Những ngày cuối đời, ông vẫn cập nhật hình ảnh hậu trường và gặp gỡ đồng nghiệp. Theo gia đình, nam diễn viên qua đời lúc 3h ngày 25/8 tại TPHCM, hưởng thọ 73 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra lúc 15h cùng ngày, lễ viếng bắt đầu từ 16h30 tại tư gia. Lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 28/8. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ (Củ Chi)