Diễn viên Vương Khải đột tử

Ngày 26/7, diễn viên Vương Khải, tên thật Vương Kiến Long, được phát hiện tử vong tại căn hộ thuê ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Anh qua đời ở tuổi 44.

Theo United Daily News, hàng xóm phát hiện phần đồ ăn được giao đến vẫn treo trên tay nắm cửa căn hộ trong thời gian dài. Bên trong, tiếng tivi liên tục phát nhưng không có người trả lời khi được gọi. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người hàng xóm báo cảnh sát vào khoảng 13h.

Lực lượng cảnh sát và cứu hộ phát hiện Vương Khải nằm sấp trên sàn phòng khách, mặt hướng xuống đất. Nam diễn viên được xác định tử vong từ trước nên không được đưa đến bệnh viện.

Thời điểm cảnh sát có mặt, điều hòa và tivi trong phòng vẫn hoạt động. Cơ quan chức năng không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Hiện trường không có dấu vết giằng co, xáo trộn hoặc dấu hiệu cho thấy có người bên ngoài đột nhập.

Kết quả điều tra sơ bộ chưa ghi nhận yếu tố hình sự. Cảnh sát nghi vấn nam diễn viên gặp vấn đề sức khỏe đột ngột, song chưa đưa ra kết luận chính thức.

Cảnh sát tìm thấy một số túi thuốc, trong đó có loại nghi là thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Chị gái Vương Khải cho biết em trai chịu nhiều áp lực do công việc diễn xuất, thường làm việc với cường độ cao và có giờ giấc sinh hoạt thiếu ổn định.

Trước khi mất, Vương Khải đảm nhận một nhân vật quan trọng trong bộ phim truyền hình dài tập Bách vị nhân sinh. Đại diện đoàn phim cho biết anh hoàn thành cảnh quay và rời phim trường vào khoảng 17h ngày 25/7.

Chiều 26/7, nam diễn viên vẫn có lịch ghi hình. Tuy nhiên, trước giờ làm việc, ê-kíp nhận được thông báo từ người quản lý rằng anh đã qua đời. Đoàn phim bày tỏ bất ngờ, tiếc nuối và phải khẩn cấp điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

“Vương Khải là một trong những nhân vật quan trọng của tuyến truyện hiện tại. Chúng tôi cảm ơn anh vì những đóng góp cho Bách vị nhân sinh và sẽ hỗ trợ gia đình xử lý hậu sự”, đại diện đoàn phim cho biết.

Người quản lý của Vương Khải tiết lộ hai người vẫn trao đổi về lịch làm việc một ngày trước khi sự việc xảy ra. Đồng nghiệp trong đoàn phim cũng không nhận thấy biểu hiện bất thường rõ rệt từ nam diễn viên.

Vương Khải sinh năm 1982, bước vào ngành giải trí từ năm 17 tuổi với tên thật Vương Kiến Long. Anh được chú ý sau khi tham gia bộ phim thần tượng Hoa oải hương. Nam diễn viên sau đó góp mặt trong các tác phẩm như Tiệm cầm đồ số 8, Thiên thần tuyết, Vươn tới các vì sao, Thành phố đa tình và Hào môn phố thị.

Năm 2011, anh đổi nghệ danh thành Vương Khải và tập trung đóng phim truyền hình dài tập. Trước khi đột ngột qua đời, nam diễn viên vẫn duy trì lịch quay đều đặn cho Bách vị nhân sinh.