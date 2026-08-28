Ảnh sao 28/8: Lê Phương bày tỏ tình yêu với mẹ dịp lễ Vu Lan

Vợ chồng hoa khôi Thu Hương sang Mỹ thăm con trai út Nam Anh (thứ hai trái sang, hàng trên). Người đẹp cho biết Nam Anh vừa trải qua tuần đầu tiên trong vai trò tân sinh viên của một trường đại học công lập, chuyên ngành kỹ thuật xe đua.

Trong hình còn có Nam Khánh - con trai lớn của Thu Hương (hàng trên) và Nam Thanh - con trai riêng của chồng Thu Hương, doanh nhân Hoài Nam.

Thúy Hạnh cùng hai con gái tổ chức sinh nhật ấm cúng tại nhà hàng cho nhạc sĩ Minh Khang.

Lê Phương quấn quýt, bày tỏ tình yêu với mẹ dịp lễ Vu Lan. Diễn viên khen mẹ trẻ trung, biết ơn vì cô được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Thanh Hằng thưởng thức những món hải sản nổi tiếng ở làng chài Phước Hải trong chuyến vi vu Vũng Tàu trước kỳ nghỉ lễ.

Lý Bình đón tuổi mới bên bà xã Phương Trinh Jolie và các con. 'Thêm một tuổi mới, chẳng mong gì quá lớn lao, chỉ mong bản thân luôn đủ sức khỏe, bản lĩnh để chăm lo cho gia đình', anh tâm sự.

Bảo Thy khoe nhan sắc qua camera thường trong một buổi chụp hình. Ca sĩ cho biết ở tuổi 38, cô thấy mình đang ở tuổi đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. 'Tôi luôn sống trong một tâm thế biết ơn, hài lòng và trân trọng với những gì mình có. Biết đủ, biết chắt lọc cảm xúc là điều hạnh phúc nhất sau những năm tháng trưởng thành mà tôi đã học được', người đẹp tâm sự. Thời gian qua, cô gây chú ý khi cho biết giảm 6 kg.

Vợ chồng Công Lý - Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc gia đình ấm áp.

Anh Tú mừng lễ Vu Lan cùng bậc sinh thành. Anh đăng tải bức hình để chứng minh có gương mặt 'giống cả bố lẫn mẹ'.

Hoa hậu Ý Nhi tiết lộ đi hẹn hò ăn tối với bạn trai nhưng không chụp hình chung.

Trúc Anh để mặt mộc đi ăn ốc cùng bạn bè. Sau khi giảm 25 kg, cô được khen lấy lại nhan sắc thời Mắt biếc.