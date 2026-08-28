Bạn gái thiếu gia Đức Phạm khoe bụng bầu vượt mặt

Tối 27/8, Đức Phạm đăng khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia kèm lời tri ân phụ huynh: "Thời gian qua con làm nhiều việc không đúng, gây phiền phức đến bố mẹ. Nhưng bố mẹ vẫn ở cạnh, xử lý mọi việc giúp con và không la câu nào. Con biết đã đến lúc cần thay đổi vì trách nhiệm phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của mình như cách bố làm. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách chở che gia đình".

Trong bức ảnh, Vũ Thúy Quỳnh diện crop top phối chân váy cạp trễ đồng điệu, làm nổi bật bụng bầu ở những tháng cuối. Đây là cách cả hai ngầm xác nhận tin vui sau khoảng thời gian mỹ nhân 28 tuổi liên tục vướng tin đồn mang thai với doanh nhân 9X.

Vũ Thúy Quỳnh mang thai con đầu lòng với thiếu gia Đức Phạm. Ảnh: FBNV

Đức Phạm công khai yêu Vũ Thúy Quỳnh hồi tháng 11/2025. Anh đăng tấm hình cả hai ôm nhau trong chuyến du lịch với bạn bè và viết: "Yêu em". Một tháng sau, á hậu chia sẻ lại bức ảnh này và đáp: "Yêu anh". Cô nói doanh nhân 35 tuổi là "ngoại lệ trong suốt 27 năm". Cả hai quen nhau do có chung sở thích chơi game, sau đó gắn bó vì thường cùng thi đấu pickleball, tham gia các sự kiện.

Vũ Thúy Quỳnh cho biết từ lúc yêu Đức Phạm, cô gặp không ít sóng gió dù cả hai đến với nhau khi đều độc thân. Sau những chỉ trích từ dư luận, cô nói sẽ cùng bạn trai rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và tiếp tục đồng hành bên nhau.

Trong một lần livestream, người đẹp tiết lộ đã được bạn trai đưa về gặp gia đình. Cô cũng đăng bài nhượng lại căn hộ riêng, thường xuyên quay video trong phòng thay đồ của Đức Phạm nên khán giả cho rằng họ đang sống chung.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, là cử nhân ngành Quản lý Đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024 trước khi trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Vũ Thúy Quỳnh từng vướng tin đồn hẹn hò người mẫu Hà Kino.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018. Cuối 2019, hôn nhân của anh và nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, mỗi người được quyền nuôi một con. Ngoài kinh doanh lĩnh vực đồ uống, là chủ chuỗi quán trà sữa nổi tiếng tại TP HCM, Đức Phạm còn giữ vai trò CEO một công ty giải trí. Sau khi chia tay Diệp Lâm Anh, anh vướng nhiều tin đồn hẹn hò các mỹ nhân Vbiz.