Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm

Người mẫu Phạm Kiên khoe khoảnh khắc nhìn Diệp Lâm Anh đắm đuối khi cả hai tận hưởng chuyến du lịch tại Vĩnh Hy. Bà mẹ hai con được nhiều người khen gợi cảm khi khoe sắc bên tình trẻ kém 11 tuổi với áo tắm hai mảnh phối cùng váy siêu ngắn.

Huy Trần, ông xã Ngô Thanh Vân, hút chú ý khi đăng khoảnh khắc hai vợ chồng nhí nhảnh bên em trai - người mẫu Đăng Trần. Cả hai mừng cho em có cơ hội thử sức ở một dự án nghệ thuật lớn với vai tráng sĩ sông nước trong 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh'.

Ca sĩ Hoàng Bách bày tỏ tình cảm với bà xã Thanh Thảo trong căn bếp của gia đình khi cô nấu món anh yêu thích. Gia đình anh hiện sống tại một biệt thự rộng hơn 500 m2 ở khu vực Nam Sài Gòn.

Ca sĩ Đan Trường tranh thủ đưa con trai Thiên Từ trước khi bay về Việt Nam chạy show.

Chia sẻ bức ảnh chụp trong sinh nhật của mình năm 1992, Midu nói gia đình cô không khá giả như mọi người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, cô hiểu rằng bố mẹ đã cố gắng hết sức để dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Mỹ Lệ thấy sung sướng khi thu hoạch trái cây trong vườn nhà. Nữ ca sĩ cùng gia đình hiện sống tại một biệt thự rộng hàng nghìn m2 tại TP HCM.

Hòa Minzy nhớ khung cảnh nhộn nhịp ở Osaka trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây.

Chị em Minh Tuyết - Cẩm Ly thưởng thức bữa tối giản dị bên gia đình.

Tiến Luật thu hút hàng nghìn lượt "thích" khi chia sẻ khoảnh khắc đắm đuối nhìn bà xã Thu Trang trên trang cá nhân.

Kỳ Duyên nhí nhảnh bên Thiên Ân khi cả hai cùng ra thăm Hà Nội.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ba con gái.

Ca sĩ Thanh Thảo khoe vẻ trẻ trung với váy ngắn.