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Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm

Sự kiện: Sao Việt Diệp Lâm Anh

Phạm Kiên đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm; Huy Trần - ông xã Ngô Thanh Vân - khoe khoảnh khắc hai vợ chồng nhí nhảnh bên em trai.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 1

Người mẫu Phạm Kiên khoe khoảnh khắc nhìn Diệp Lâm Anh đắm đuối khi cả hai tận hưởng chuyến du lịch tại Vĩnh Hy. Bà mẹ hai con được nhiều người khen gợi cảm khi khoe sắc bên tình trẻ kém 11 tuổi với áo tắm hai mảnh phối cùng váy siêu ngắn.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 2

Huy Trần, ông xã Ngô Thanh Vân, hút chú ý khi đăng khoảnh khắc hai vợ chồng nhí nhảnh bên em trai - người mẫu Đăng Trần. Cả hai mừng cho em có cơ hội thử sức ở một dự án nghệ thuật lớn với vai tráng sĩ sông nước trong 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh'.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 3

Ca sĩ Hoàng Bách bày tỏ tình cảm với bà xã Thanh Thảo trong căn bếp của gia đình khi cô nấu món anh yêu thích. Gia đình anh hiện sống tại một biệt thự rộng hơn 500 m2 ở khu vực Nam Sài Gòn.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 4

Ca sĩ Đan Trường tranh thủ đưa con trai Thiên Từ trước khi bay về Việt Nam chạy show.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 5

Chia sẻ bức ảnh chụp trong sinh nhật của mình năm 1992, Midu nói gia đình cô không khá giả như mọi người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, cô hiểu rằng bố mẹ đã cố gắng hết sức để dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 6

Mỹ Lệ thấy sung sướng khi thu hoạch trái cây trong vườn nhà. Nữ ca sĩ cùng gia đình hiện sống tại một biệt thự rộng hàng nghìn m2 tại TP HCM.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 7

Hòa Minzy nhớ khung cảnh nhộn nhịp ở Osaka trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 8

Chị em Minh Tuyết - Cẩm Ly thưởng thức bữa tối giản dị bên gia đình.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 9

Tiến Luật thu hút hàng nghìn lượt "thích" khi chia sẻ khoảnh khắc đắm đuối nhìn bà xã Thu Trang trên trang cá nhân.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 10

Kỳ Duyên nhí nhảnh bên Thiên Ân khi cả hai cùng ra thăm Hà Nội.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 11

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ba con gái.

Ảnh sao 27/8: Tình trẻ đắm đuối nhìn Diệp Lâm Anh khoe vẻ gợi cảm - 12

Ca sĩ Thanh Thảo khoe vẻ trẻ trung với váy ngắn.

Diệp Lâm Anh: 'Bạn trai giúp tôi trở thành phiên bản đẹp nhất'
Diệp Lâm Anh: 'Bạn trai giúp tôi trở thành phiên bản đẹp nhất'

Diệp Lâm Anh nói bạn trai kém 11 tuổi, người mẫu Phạm Kiên, cho cô cảm giác an toàn, tự tin trở thành phiên bản tốt nhất.

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Theo Nguyên An - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 22:29 PM (GMT+7)
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