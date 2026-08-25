Nghệ sĩ Mã Trung qua đời

Đại diện gia đình cho biết nghệ sĩ qua đời lúc 3h, sau thời gian lâm bệnh. Lễ viếng diễn ra chiều cùng ngày tại tư gia ở phường An Hội Tây, TP HCM. Lễ động quan vào sáng 28/8, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi.

Nghệ sĩ Mã Trung (1953 - 2026). Ảnh: Facebook Diễn Viên Mã Trung

Diễn viên Mã Trung, tên thật là Mã Văn Trung, sinh năm 1953. Ông bắt đầu đóng phim vào giữa thập niên 1980 khi hợp tác đạo diễn Lê Hoàng Hoa, Lý Huỳnh. Một trong những vai đầu tiên của ông là nhân vật sĩ quan trong phim Ván bài lật ngửa. Đầu thập niên 1990, ông thường đóng những phim cổ trang cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng. Với ánh mắt sắc lạnh và hàng ria mép mỏng, ông chủ yếu được giao đóng các vai phản diện. Mã Trung sở hữu hơn 100 vai ở truyền hình lẫn điện ảnh.

Diễn viên từng cho biết vì hay đóng vai ác, ông vài lần gặp sự cố với khán giả. Năm 2016, một lần đi ăn cơm tấm đêm ở chợ Tân Định, TP HCM, ông phát hoảng khi bị một người bán vé số nhìn thấy, la lớn lên rằng ông là trùm xã hội đen, buôn người, bán ma túy. Mã Trung phải giải thích với người này rằng đó chỉ là những vai diễn của ông.

Tạo hình Mã Trung trong series phim "Bẫy tình kẻ thế thân" - một trong những vai cuối cùng của ông. Ảnh: Facebook Diễn Viên Mã Trung

Sinh thời, Mã Trung nói có phần buồn vì chủ yếu được người xem nhớ đến qua các vai ác. "Tôi ngại việc mọi người cứ mặc định mình diễn vai phản diện nên tính cách cũng như thế", ông cho biết. Về đời tư, ông có cuộc hôn nhân bình yên bên người vợ kề cận hơn 50 năm qua. Diễn viên từng nói may mắn khi có vợ con là chỗ dựa, hậu phương vững chắc để ông an tâm hoạt động nghệ thuật.

Đông đảo đồng nghiệp của nghệ sĩ bàng hoàng khi hay tin. Đang quay phim ở tỉnh, đạo diễn Phương Điền - đàn em của diễn viên - nói biết ông mắc bệnh tim vài năm qua. Phương Điền từng muốn mời Mã Trung tham gia một dự án phim truyền hình, song sợ sức khỏe ông đáp ứng được. Với Phương Điền, Mã Trung là một trong những gương mặt kỳ cựu của phim truyền hình thập niên 1990-2000, ghi dấu ấn với lối diễn tự nhiên, giàu biến hóa.

Diễn viên Mai Sơn Lâm sốc bởi vài ngày trước còn trò chuyện cùng ông qua điện thoại. Anh biết ơn khi từng được nghệ sĩ kết nối để đảm nhận vai Tự Cường trong phim Tại tôi. Lần gần nhất đóng chung phim, ông ngỏ ý cùng Mai Sơn Lâm chụp một bức ảnh kỷ niệm tình đồng nghiệp thân thiết.