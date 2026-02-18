Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh tuổi Bính Ngọ: Người là Đại tá, Giám đốc, người là "bà bầu" sân khấu kịch

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân tên thật là Ngô Đặng Hồng Vân, sinh năm 1966 tại Từ Sơn (Bắc Ninh) trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Tới năm 9 tuổi, chị cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Những năm học THPT, Hồng Vân đã là thành viên trong Nhà Văn hóa quận Bình Thạnh. Học hết lớp 12, chị thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM), bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân thời trẻ. (Ảnh: FBNV)

Từ năm 1989 đến năm 2000, chị là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM. Từ năm 2001, chị là diễn viên, đạo diễn đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn.

Trong lĩnh vực sân khấu tại Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân được coi là gương mặt hiếm hoi đạt được thành công ở cả mảng chính kịch và hài kịch. Nhiều nghệ sĩ của thế hệ sau này Tuyết Thu, Trịnh Kim Chi, Thái Hòa, Việt Hương... coi chị như người dẫn đường, tiếp sức cho họ trên chặng đường nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1966 cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Chị để lại dấu ấn trong lòng khán giả khi tham gia nhiều bộ phim ăn khách như: Gạo nếp gạo tẻ, Khi đàn ông có bầu, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu...

Gia đình hạnh phúc của Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân. (Ảnh: FBNV)

Khoảng cuối năm 2000, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân thành lập Sân khấu kịch Phú Nhuận tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, cho ra đời hàng loạt tác phẩm tên tuổi. Tuy vậy, việc làm "bà bầu" sân khấu cũng đem lại cho chị không ít thăng trầm, vất vả.

Tháng 5/2022, Sân khấu kịch Phú Nhuận gặp khó khăn do dịch Covid-19 cũng như Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận thay đổi cơ chế hoạt động. Mặc dù tìm mọi cách cứu vãn, Hồng Vân không thành công, chị phải đóng cửa, trả mặt bằng.

Ngày 15/9, Sân khấu kịch Hồng Vân chính thức trở lại hoạt động tại địa chỉ mới là Nhà Văn hóa Sinh viên (643 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM).

Về cuộc sống riêng, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân hiện có cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Lê Tuấn Anh - nam tài tử đình đám thập niên 90 của thế kỷ trước.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trượng

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trượng sinh năm 1966 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trước khi đến với chương trình Táo quân, anh đã là một gương mặt gạo cội của sân khấu chèo truyền thống. Gắn bó nhiều năm với những vai hề đặc trưng, anh được khán giả yêu mến bởi lối diễn duyên dáng, tiết tấu linh hoạt và khả năng làm chủ không gian sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Quốc Trượng còn có chặng đường dài trong công tác quản lý nghệ thuật. Năm 2007, anh giữ chức Phó trưởng đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần. Đến năm 2010, anh đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội (tiền thân là Đoàn nghệ thuật Chèo của Tổng cục Hậu cần), sau đó trở thành Giám đốc Nhà hát. Hiện anh mang quân hàm Đại tá.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trượng từng nổi danh với vai Ngọc Hoàng. (Ảnh: TLP)

Khi chuyển sang vai trò điều hành, anh dành phần lớn thời gian cho công việc quản lý, ít xuất hiện trên sân khấu hơn trước. Tuy vậy, tình yêu với nghệ thuật chèo chưa bao giờ vơi cạn. Anh từng nhiều lần chia sẻ nỗi nhớ ánh đèn, tiếng trống, và cảm giác được sống trọn vẹn trong từng lớp diễn trước khán giả. Với anh, nghệ thuật không chỉ là nghề nghiệp mà là một phần máu thịt, hiện hữu trong mọi vai trò của cuộc sống.

Cuối năm 2024, anh chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Bước sang tuổi 60, nhịp sống của người nghệ sĩ trở nên thảnh thơi hơn. Anh dành thời gian cho gia đình, chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động chuyên môn phù hợp như làm giám khảo, cố vấn nghệ thuật.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trượng có cuộc sống thảnh thơi ở tuổi 60. (Ảnh: FBNV)

Về đời sống riêng, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trượng có cuộc hôn nhân bền chặt bên nghệ sĩ chèo Lâm Thanh – người kém anh 13 tuổi và hiện là Trưởng đoàn Diễn 2 của Nhà hát. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia một vở chèo, nên duyên và kết hôn vào năm 2001, hiện có hai con.

Với anh, sự thấu hiểu và đồng điệu trong nghề nghiệp chính là nền tảng giúp vợ chồng luôn đồng hành, tôn trọng và sẻ chia suốt nhiều năm qua.