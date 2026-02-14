NSƯT Ngọc Huyền: "Nữ hoàng chi bảo" là nghệ sĩ trẻ nhất được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Dấu ấn sự nghiệp: Từ “thần đồng cải lương” đến “nữ hoàng video cải lương”, trở thành nghệ sĩ cải lương trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại TP.HCM, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Bà bước lên sân khấu cải lương vào khoảng năm 14 tuổi và nhanh chóng gây chú ý nhờ giọng ca ngọt ngào, ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng hóa thân linh hoạt. Nhờ những lợi thế này, Ngọc Huyền sớm trở thành gương mặt được nhiều đoàn cải lương chú ý và mời cộng tác.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền từng được báo chí và giới chuyên môn ưu ái gọi là “thần đồng cải lương”. Ảnh: FBNV

Với tài năng nổi bật từ rất sớm, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền từng được báo chí và giới chuyên môn ưu ái gọi là “thần đồng cải lương”. Danh xưng này xuất phát từ việc chị sớm tạo dấu ấn qua hàng loạt vai diễn khi còn ở tuổi thiếu niên, được nhiều nghệ sĩ gạo cội đánh giá cao và nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả yêu mến sân khấu cải lương.

Đầu thập niên 1990 được xem là giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Chị xuất hiện dày đặc trong các chương trình băng đĩa cải lương, được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng video cải lương”. Thời điểm đó, tên tuổi Ngọc Huyền gắn liền với hàng loạt vở diễn, chương trình ghi hình ăn khách, góp phần đưa hình thức cải lương video trở thành trào lưu giải trí phổ biến.

Các vai diễn trên sân khấu của NSƯT Ngọc Huyền. Ảnh: FBNV

Không bó hẹp trong sân khấu truyền thống, Ngọc Huyền còn tham gia ca nhạc, phim ảnh và các chương trình nghệ thuật tổng hợp. Ngọc Huyền được ghi nhận là một trong những nghệ sĩ cải lương trẻ nhất tại TP.HCM (cũng như khu vực miền Nam) khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 31 vào năm 2001.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền ghi dấu ấn trong lòng khán giả cải lương qua nhiều vai diễn nổi bật, trải dài từ tuồng cổ, lịch sử đến tâm lý xã hội. Trong đó, vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Trần Thủ Độ được xem là dấu mốc thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm sâu sắc của chị khi khắc họa hình ảnh vị nữ hoàng trẻ tuổi với nhiều giằng xé số phận.

NSƯT để lại nhiều dấu ấn của các vai diễn trên sân khấu cải lương. Ảnh: FBNV

Ở mảng tuồng lịch sử, vai Công chúa trong Công chúa An Tư tiếp tục khẳng định thế mạnh của Ngọc Huyền với lối diễn giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn gây ấn tượng qua vai Võ Thể Loan trong vở Tô Ánh Nguyệt, cho thấy khả năng hóa thân đa dạng, không chỉ gắn với hình tượng đào thương.

Ở dòng cải lương xã hội, vai Bạch Thu Hà trong Nửa đời hương phấn và vai Lan trong Lan và Điệp giúp Ngọc Huyền khẳng định giọng ca ngọt ngào cùng lối diễn tâm lý tinh tế. Ngoài sân khấu trực tiếp, bà còn góp mặt trong nhiều tác phẩm cải lương video ăn khách thập niên 1990, góp phần tạo nên danh xưng “nữ hoàng video cải lương” trong lòng khán giả.

Các giải thưởng tiêu biểu của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền

Sau khi sang Mỹ định cư, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động biểu diễn, tham gia nhiều chương trình phục vụ cộng đồng người Việt ở hải ngoại và thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn, làm giám khảo các cuộc thi nghệ thuật.

Hôn nhân kín tiếng, có mẹ chồng là danh ca nổi tiếng Thanh Tuyền

Năm 2002, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền kết hôn và sang Mỹ sinh sống cùng chồng. Từ đó đến nay, nữ nghệ sĩ khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Theo chia sẻ trên báo chí, chồng chị không hoạt động nghệ thuật nhưng luôn ủng hộ vợ theo đuổi sự nghiệp. Hai người có hai con, một trai và một gái.

Danh ca Thanh Tuyền và NSƯT Ngọc Huyền. Ảnh: FBNV

Gia đình chồng của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền cũng có truyền thống nghệ thuật. Mẹ chồng chị là ca sĩ bolero nổi tiếng Thanh Tuyền – một tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng âm nhạc hải ngoại. Sự hậu thuẫn từ gia đình giúp nữ nghệ sĩ có điều kiện cân bằng giữa nghệ thuật và đời sống cá nhân.

Gia đình NSƯT Ngọc Huyền. Ảnh: FBNV

Trong nhiều lần chia sẻ, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền cho biết vợ chồng chị đề cao sự tôn trọng và đồng hành trong cuộc sống. Chị vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc chăm lo gia đình và nuôi dạy con cái.

Cuộc sống giàu có tại Mỹ với khối tài sản triệu USD, sở hữu nhà riêng trị giá hàng chục tỷ đồng

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền xây dựng được nền tảng tài chính vững vàng. Gia đình nữ nghệ sĩ hiện sinh sống trong căn nhà sang trọng tại Mỹ, được cho là có giá hơn 2 triệu USD. Căn nhà nằm trong khu dân cư cao cấp, có khu vườn rộng và nhiều tiện nghi hiện đại.

NSƯT Ngọc Huyền mừng tân gia. Ảnh: FBNV

Ngoài bất động sản tại Mỹ, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền còn sở hữu nhà riêng tại TP.HCM. Căn biệt thự của NSƯT Ngọc Huyền tại Việt Nam (quận 5, TP.HCM) được cho là có giá trị ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Ngôi nhà được xây dựng bề thế, nhiều tầng, có mặt tiền rộng và lắp đặt thang máy để thuận tiện di chuyển.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền được nhận định thuộc nhóm nghệ sĩ cải lương có cuộc sống khá giả. Nguồn thu nhập của bà không chỉ đến từ biểu diễn sân khấu mà còn từ ca nhạc, chương trình truyền hình, làm giám khảo và thực hiện các dự án nghệ thuật cá nhân.

NSƯT Ngọc Huyền luôn chỉn chu trước công chúng. Ảnh: FBNV

Trong mắt công chúng, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền là nghệ sĩ có đời tư tương đối kín tiếng, ít vướng scandal. Ở tuổi ngoài 50, chị vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu, tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường thông qua các nền tảng cá nhân.

Từ cô đào cải lương nổi tiếng của sân khấu phía Nam đến nghệ sĩ hải ngoại có cuộc sống sung túc, hành trình của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền được xem là minh chứng cho sự bền bỉ với nghề. Bà không chỉ giữ được vị trí trong lòng khán giả mà còn xây dựng được mái ấm gia đình ổn định sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật.