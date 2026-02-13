Khủng hoảng vì thiếu Bằng Kiều

Hồ Hoài Anh làm điều đặc biệt cùng Quả Dưa Hấu

Nhóm nhạc nam thuộc hàng ra đời sớm nhất thị trường nhạc Việt Quả Dưa Hấu bất ngờ tái hợp trong live concert Bản ghi nhớ sau 28 năm không còn đứng chung sân khấu. Chương trình diễn ra trong hai đêm 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bản ghi nhớ cũng mở ra giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của Quả Dưa Hấu. Song hành với live concert, Quả Dưa Hấu ra mắt EP Livesession Bản ghi nhớ gồm 6 MV, trong đó có 3 bản hit Hè muộn (Bằng Kiều), Mưa (Tuấn Nghĩa), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng).

Các ca khúc mới Cho tôi thêm một lần, Unstoppable được viết riêng cho Quả Dưa Hấu với phần nhạc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận, nhà báo Hà Quang Minh viết lời. Bài hát Cảm ơn âm nhạc cũng là món quà Tùng Sax viết tặng riêng nhóm Quả Dưa Hấu, vừa phát hành.

Quả Dưa Hấu Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa tái ngộ sau 28 năm dừng hoạt động.

Ra đời vào năm 1998, Quả Dưa Hấu được xem là một trong những ban nhạc nam tiêu biểu của giai đoạn nhạc Việt bước vào thời kỳ bùng nổ của văn hóa thần tượng. Nhiều ca khúc của họ được yêu mến và trở thành một phần ký ức của thế hệ 7X, 8X. Nhóm dừng hoạt động từ đầu năm 2000.

Ca sĩ Tuấn Hưng thừa nhận khi Quả Dưa Hấu không còn Bằng Kiều, anh và Tú Dưa rơi vào cuộc “khủng hoảng” về giọng hát, bởi Bằng Kiều là giọng hát chính của nhóm thời điểm đấy.

“Tôi và Tú Dưa loay hoay tìm cách tập luyện đủ cách, thậm chí múa, nhào lộn, thiếu mỗi phun lửa. Việc mời Hồ Hoài Anh là cần thiết. Nhưng chỉ sau một thời gian Hồ Hoài Anh gia nhập nhóm thì nhóm chia tay. Tú Dưa và Hồ Hoài Anh… lập nhóm mới”, Tuấn Hưng kể.

Tuấn Hưng thừa nhận khủng hoảng sau khi Bằng Kiều rời nhóm.

Về lý do rời Quả Dưa Hấu một cách chóng vánh, Hồ Hoài Anh nói rằng thời ấy anh học trong Nhạc viện, đang đi đánh đàn bầu và đi diễn, chưa viết nhạc nhẹ. “Lúc anh Kiều rời nhóm, Tuấn Hưng có rủ: Hay là mày chơi với cả nhóm thử không?”, Hồ Hoài Anh kể.

Hồ Hoài Anh né đề cập chuyện rời Quả Dưa Hấu. Nhạc sĩ Anh Tú (Tú Dưa) nói nửa đùa nửa thật do Tuấn Hưng và Hồ Hoài Anh có chút khúc mắc tình cảm. Tuy nhiên cả Tuấn Hưng và Hồ Hoài Anh đều ra vẻ bí hiểm, không ai xác nhận.

Từng tranh nhau hát, nay chịu nhường nhau

Giữ vai trò nhà sản xuất chương trình, Tú Dưa nói rằng Quả Dưa Hấu từng rất muốn tái hợp song trong hơn 20 năm qua, mỗi thành viên đều bận rộn với các dự án riêng. Họ chờ đợi đến khi cả nhóm tự sản xuất chương trình riêng, bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tường tận cá tính, màu sắc âm nhạc của từng thành viên.

“Chúng tôi làm việc bài bản, phân chia rõ ràng và cùng nhau lựa chọn các bài hát trong concert. Sau đó tôi và Hồ Hoài Anh, nhạc sĩ Thanh Bình cùng tính toán sao cho phù hợp và hay nhất. Chúng tôi không tranh cãi gì trong quá trình thu âm. Xưa chúng tôi tranh nhau hát, giờ nhường nhau hết. Về phần hậu kỳ chúng tôi phải làm việc nhiều hơn, thường sẽ làm đến nửa đêm vì thời gian rất gấp và vẫn phải đáp ứng chất lượng. Dù là nhà sản xuất nhưng tôi cũng không có đặc quyền gì”, Tú Dưa nói.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm tổng đạo diễn live concert Bản ghi nhớ đánh dấu sự tái hợp của Quả Dưa Hấu.

Hồ Hoài Anh thừa nhận có chút rụt rè nhất định khi lên danh sách khách mời tham gia Bản ghi nhớ. “Chúng tôi kỳ vọng nếu concert 28 năm thành công thì tới đây, chương trình kỷ niệm 30 năm sẽ là show lớn hơn. Kho âm nhạc của nhóm trong tương lai nhiều bài hơn, nên các khách mời trong sau này trẻ trung hơn, mới mẻ hơn. Lần này khách mời đều là những người khá là gắn bó với các thành viên trong nhóm như Lệ Quyên, Thùy Chi, Minh Tuyết”, Hồ Hoài Anh nói.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Thanh Bình có cơ duyên gắn bó với cả ba thành viên Quả Dưa Hấu từ nhiều năm trước. Anh tự tin sự trở lại của nhóm chính là những mảnh ghép âm nhạc của ký ức, bởi khán giả vẫn chờ đợi có thể trở về với ký ức xưa. “Tôi vừa làm mới âm nhạc của các anh, vừa có sự kết nối về quá khứ nhiều hơn một chút”, Nguyễn Thanh Bình nói.

Sau Bản ghi nhớ, Quả Dưa Hấu hoạt động trở lại với tư cách một nhóm nhạc gồm ba thành viên. Đây có thể xem là sự trở lại chín chắn hơn của mỗi thành viên sau quá trình dài đi theo những ngã rẽ riêng và kịp để lại dấu ấn trong đời sống âm nhạc.