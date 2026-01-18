'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

Danh hài Vân Dung sinh năm 1975 tại Thái Nguyên, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Vào lớp 2, gia đình Vân Dung chuyển từ Thái Nguyên về Hà Nội sinh sống. Bắt đầu sự nghiệp từ khi còn trẻ, Vân Dung nhanh chóng gặt hái được thành công với vai trò diễn viên hài. Nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến với lối diễn tự nhiên, hài hước và hóm hỉnh.

Thời trẻ, Vân Dung sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú và gu thời trang khá sành điệu. Vân Dung từng chia sẻ, khi còn trẻ, chị khá điệu đà và luôn dành nhiều thời gian để lựa chọn trang phục, phụ kiện mỗi khi ra ngoài.

Điều ít ai biết là nữ nghệ sĩ hài Vân Dung từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Ở sân chơi này, cô lọt top 15 chung cuộc. Thi nhan sắc chỉ là cuộc dạo chơi tuổi trẻ của Vân Dung nên Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên và duy nhất mà cô tham gia.

Vân Dung bắt đầu được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến từ khi tham gia chương trình "Đời cười" của Nhà hát Tuổi trẻ, tiếp đó là "Gặp nhau cuối năm" (Táo Quân), "Gặp nhau cuối tuần" và "Gala cười" của Đài Truyền hình Việt Nam.

Là nghệ sĩ gắn bó với chương trình "Táo Quân" từ những ngày đầu tiên, Vân Dung ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai Táo Giáo dục, Táo Xã hội, đặc biệt là Táo Y tế.

Vân Dung hiện tại là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: "Ghét thì yêu thôi", "Người Phán Xử" (tiền truyện), "Yêu thì ghét thôi", "Những nhân viên gương mẫu", "Những ngày không quên", "Hướng dương ngược nắng", "11 tháng 5 ngày", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"...

Vân Dung luôn “biến hóa” chóng mặt trong đủ các vai diễn, từ đanh đá, chua ngoa cho đến ngây thơ, khổ cực. Là một trong những nữ danh hài hàng đầu miền Bắc, nhưng cô vẫn nỗ lực phấn đấu để thành công và đã không phụ lòng khán giả.

Có một sự nghiệp vững vàng và độ phủ sóng cao nhưng đời tư của Vân Dung lại cực kỳ kín tiếng. Vân Dung đang có cuộc sống bình yên bên con trai Long Vũ và nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi con nối nghiệp diễn xuất. Song song đó, chị vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, đều đặn góp mặt trong các dự án phim truyền hình.

Long Vũ - con trai Vân Dung được nhiều khán giả biết đến khi gây ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như "Cuộc chiến không giới tuyến", "Đi giữa trời rực rỡ", "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng trên giờ vàng VTV. Nói về việc diễn xuất của con, danh hài Vân Dung tiết lộ muốn để con tự lựa chọn nghề nghiệp và trưởng thành trên đôi chân của chính mình.

Hiện tại, nghệ sĩ Vân Dung sống bình yên bên những người thân yêu. Ở tuổi 51, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn. Vân Dung cũng khiến phụ nữ đáng nể vì có cuộc sống giàu sang. Với sức làm việc "khủng khiếp", Vân Dung hiện tại sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

(Ảnh: VTV, Tư liệu, Internet)