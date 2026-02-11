Chuyện đời Nghệ sĩ Nhân dân U70: Tái hôn vợ kém 36 tuổi, mua nhà sau thời gian dài thuê trọ

Sau khi tái hôn với người vợ kém 36 tuổi, cuộc sống của Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh ghi nhận nhiều thay đổi tích cực, từ tinh thần đến điều kiện sinh hoạt. Sau nhiều năm sống trong cảnh thuê trọ, nam nghệ sĩ đã mua được căn hộ riêng, xem đây là cột mốc quan trọng ở tuổi xế chiều.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh và vợ Chân Chân. Ảnh: FBNV

Mới đây Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh chia sẻ niềm vui khi có người bạn đời tâm đầu ý hợp, cùng nhau vun vén cuộc sống và tích cóp để sở hữu mái ấm chung. Căn hộ chung cư mới không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là thành quả của sự đồng hành, sẻ chia sau chặng đường dài nhiều thăng trầm.

Cuối tháng 1 vừa qua, khi xuất hiện với vai trò khách mời trao giải Mai Vàng tại Nhà hát TP.HCM, Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh tiết lộ ở hậu trường rằng vợ chồng ông vừa hoàn tất các thủ tục mua nhà tại khu vực Bình Chánh, kết thúc quãng thời gian nhiều năm thuê trọ ở tuổi 70 tuổi bày tỏ. Với ông, mái ấm mới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn bình yên và ổn định hơn trong cuộc sống đời thường.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh chính thức đăng ký kết hôn ở tuổi 67, khép lại chặng đường dài tìm kiếm hạnh phúc sau nhiều biến cố trong đời sống riêng. Chuyện tình giữa ông và bạn gái kém 36 tuổi – Chân Chân – từng thu hút sự quan tâm của dư luận ngay từ khi công khai. Dù chênh lệch tuổi tác lớn, cả hai vẫn thể hiện sự hòa hợp trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Chân Chân hiện đảm nhận vai trò quản lý, thường xuyên đồng hành cùng Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh trong các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Chân Chân hiện đảm nhận vai trò quản lý, thường xuyên đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong các hoạt động sân khấu và sự kiện nghệ thuật. Theo chia sẻ của Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh, điều khiến ông rung động không phải vẻ ngoài trẻ trung của bạn đời mà là sự chu đáo, tự lập và tinh tế trong cách ứng xử với mọi người xung quanh.

Trong dịp sinh nhật của nam nghệ sĩ, Chân Chân từng khiến nhiều người xúc động khi chủ động cầu hôn ông bằng chiếc nhẫn cùng những lời bày tỏ tình cảm chân thành trước sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp. Dù từng đối mặt với không ít lời bàn tán, cặp đôi vẫn lựa chọn giữ thái độ bình tĩnh, vun đắp mối quan hệ bằng sự tôn trọng và tin tưởng. Với Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh, tình yêu này được xem như “món quà muộn” của cuộc đời, khi ông tìm thấy người bạn đồng hành để sẻ chia những năm tháng bình yên sau ánh đèn sân khấu.

Nghệ sĩ Nhân dân gắn liền với hình ảnh người đàn ông Nam Bộ

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh, tên thật là Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958 tại TP.HCM. Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Mùi ngò gai, Gia đình là số một, Gia đình phép thuật – tác phẩm gắn liền với ký ức của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X. Bên cạnh phim ảnh, ông còn ghi dấu ấn trên sân khấu với loạt vở diễn kinh điển như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang…

Chân Chân kém Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh 36 tuổi. Ảnh: FBNV

Trên màn ảnh phía Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh thường gắn liền với hình ảnh người đàn ông Nam Bộ tưng tửng nhưng giàu lòng nhân ái. Với lối diễn xuất phóng khoáng, tự nhiên và giàu chiều sâu, ông để lại dấu ấn qua hàng trăm vai diễn thuộc nhiều thể loại từ hài kịch, phim truyền hình đến điện ảnh.

Trong năm 2024, nam nghệ sĩ hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, kịch nói và web-drama. Ông tham gia ba dự án điện ảnh gồm Mai, Hai Muối và Mùa hè đẹp nhất. Trong đó, Mai gây chú ý khi đạt doanh thu hơn 573 tỷ đồng, còn Hai Muối cũng ghi nhận doanh thu khoảng 40 tỷ đồng. Ngoài ra, Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh còn xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình và phim chiếu mạng như Tết sum vầy, Sui gia ngõ hẹp…

Ở lĩnh vực sân khấu, ông không chỉ tham gia biểu diễn mà còn đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật và giảng dạy tại Sân khấu kịch Quốc Thảo. Nam nghệ sĩ từng gây ấn tượng với vở Trò chơi mất tích khi diễn cùng NSƯT Minh Trang và nghệ sĩ Quốc Thảo. Bên cạnh đó, ông vẫn tham gia giảng dạy một số bộ môn tại Sân khấu kịch Hồng Vân, tích cực truyền nghề cho lớp diễn viên trẻ.

Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh sở hữu nhiều thành tựu đáng nể. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn duy trì lối sống năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao như đá bóng, chơi tennis. Với ông, tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Về đời tư, nam nghệ sĩ từng trải qua cuộc hôn nhân với cựu diễn viên Phương Linh. Sau khi ly hôn, vợ cũ đưa con gái sang Australia sinh sống. Con gái của ông chủ yếu định cư cùng mẹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm cha. Mong muốn con có cuộc sống riêng tư, Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh hiếm khi chia sẻ hình ảnh con trên mạng xã hội.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 8 năm với một người phụ nữ kém nhiều tuổi nhưng cũng kết thúc. Hiện tại, người bạn đời của ông – Chân Chân – không chỉ là vợ mà còn là người quản lý, đồng hành cùng ông trong các hoạt động nghệ thuật. Cặp đôi gắn bó hơn một năm trước khi chính thức về chung một nhà và từ cuối năm 2024 đã thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.