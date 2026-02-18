Thói quen diện Tết của Tăng Thanh Hà và Louis nguyễn khiến ai cũng muốn 'xin vía'

Cứ mỗi năm đến Tết Nguyên Đán, vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn lại gây chú ý khi chia sẻ một bức ảnh chụp ở chiếc cầu thang xoắn ốc quen thuộc trong biệt thự của cặp đôi. Cả hai đều diện áo dài lụa phom dáng thoải mái.

Cặp vợ chồng hào môn nổi tiếng thường lựa chọn những thiết kế áo dài phom suông rộng rãi, chất liệu lụa, tơ tằm mềm mại, không họa tiết cầu kỳ và màu sắc tối giản.

Trang phục đời thường của Hà Tăng thường là những gam màu trung tính như be, đen, ghi... Nhưng nữ diễn viên lại có cả một bộ sưu tập áo dài nhiều màu sắc nổi như hồng, đỏ, vàng,...

Không cần diện áo dài màu giống nhau, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn tạo được sự đồng điệu, kết nối trong trang phục của hai vợ chồng.

Năm 2022, chỉ có mình Louis Nguyễn diện áo dài, còn Hà Tăng diện váy suông, đội mấn. Đây là Tết đầu tiên của Hà Tăng sau khi sinh con thứ 3 nên nhiều người cho rằng nữ diễn viên diện váy để giấu dáng sau sinh.

Khi diện áo dài, Tăng Thanh Hà cũng không cầu kỳ trong cách trang điểm và làm tóc. Cô luôn để diện mạo được tự nhiên, đơn giản, đúng nét truyền thống nhất.

Vì truyền thống mặc áo dài Tết của vợ chồng hào môn này mà nhiều cư dân mạng thường nói đùa rằng: "Cứ thấy Tăng Thanh Hà diện áo dài là thấy Tết".