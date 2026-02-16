Vũ Thúy Quỳnh công khai yêu chồng cũ Diệp Lâm Anh

Vũ Thúy Quỳnh chọn bức ảnh cô được Đức Phạm ôm từ phía sau, khi cô cùng nam doanh nhân đi du thuyền nghỉ ngơi cùng bạn bè. Đây cũng là bức ảnh chồng cũ Diệp Lâm Anh đã đăng tải, khi anh công khai nói yêu Vũ Thúy Quỳnh hồi tháng 11/2025. Để đáp lại lời tỏ tình trước đó của bạn trai, á hậu viết: "Yêu anh".

Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh sánh đôi cùng Đức Phạm, khi cả hai đi chơi cùng bạn bè.

Người đẹp cho biết anh là "ngoại lệ trong suốt 27 năm". Cô bày tỏ mong muốn cả hai sẽ mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an trong năm mới. Vũ Thúy Quỳnh nói năm qua là "một năm tuyệt vời" khi cô có bạn trai đồng hành. Cô khẳng định cả hai đến với nhau khi đều đang độc thân. Dưới hình ảnh á hậu đăng tải, nhiều khán giả chúc phúc cho cô và Đức Phạm.

Trước đó hôm 14/2, mỹ nhân sinh năm 1998 khoe ảnh chụp cùng bó hoa hồng đỏ rực. Thời điểm đó, nhiều khán giả cho rằng đây là món quà Đức Phạm tặng cô nhân dịp Valentine.

Vũ Thúy Quỳnh khoe món quà Valentine từ bạn trai.

Từ khi Đức Phạm đăng hình Vũ Thúy Quỳnh trên trang cá nhân và nói "Yêu em", chuyện tình của cả hai được chú ý. Cặp sao "dính như sam" trên sân pickleball, đồng hành trong nhiều sự kiện showbiz, tuy nhiên không chia sẻ sâu về tình cảm.

Vũ Thúy Quỳnh không phản hồi các câu hỏi về tình cảm, đời tư dù thường xuyên livestream trò chuyện với fan. Cô chỉ đăng tải những video khoe nấu ăn và cắm hoa trên mạng xã hội. Trong một vài lần khi được hỏi về chuyện yêu đương, á hậu cho biết đang hạnh phúc. Cô bày tỏ quan điểm khi yêu: "Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay".

Vũ Thúy Quỳnh khoe ảnh e ấp bên bạn trai.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên, là cử nhân ngành Quản lý đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-94 cm. Cô có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024, trước khi trở thành Á hậu Miss Universe Vietnam 2024. Vũ Thúy Quỳnh từng dính tin đồn hẹn hò người mẫu Hà Kino. Tuy nhiên khoảng một năm nay, đôi bạn không còn song hành và đăng tải hình ảnh chung.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018. Cuối năm 2019, hôn nhân của anh và nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, mỗi người được quyền nuôi một con. Ngoài kinh doanh lĩnh vực đồ uống, là chủ chuỗi quán trà sữa nổi tiếng tại TP HCM, Đức Phạm còn giữ vai trò CEO một công ty giải trí. Từ khi chia tay vợ, anh dính nhiều tin đồn hẹn hò các mỹ nhân Vbiz.