Hai nam nghệ sĩ trẻ thành công bậc nhất làng giải trí Việt trong năm Ất Tỵ

Đức Phúc: “Trái tim tôi hiện lên rất rõ hai chữ quê hương”

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Đức Phúc khi anh xuất sắc giành ngôi Quán quân Intervision 2025, trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công một trong những sân chơi âm nhạc quốc tế quy mô và khắt khe bậc nhất, quy tụ gần 25 quốc gia tham dự. Chiến thắng ấy không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là khoảnh khắc âm nhạc Việt Nam được gọi tên đầy tự hào trên bản đồ khu vực.

Chia sẻ với Dân Việt khi nhìn lại hành trình này, Đức Phúc thừa nhận Intervision 2025 là thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Trước khi gật đầu tham gia, nam ca sĩ từng thoáng nghĩ đến việc từ chối vì áp lực phải đại diện cho cả một nền âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định thay đổi toàn bộ hành trình của mình: “Chắc chắn cơ hội này là cơ hội ngàn năm có một và chỉ đến một lần, hiếm có để lan tỏa âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.

Đức Phúc xuất sắc giành ngôi Quán quân Intervision 2025. (Ảnh: EKCC)

Đằng sau chiến thắng là nỗ lực bền bỉ của một tập thể hùng hậu. Theo Đức Phúc, gần 50 con người đã làm việc liên tục trong hơn 80 ngày, trải qua hàng chục buổi họp và quá trình chuẩn bị căng thẳng để tạo nên một tiết mục vỏn vẹn 3 phút trên sân khấu Intervision. Phần trình diễn Phù Đổng Thiên Vương chính là lựa chọn mang tính bước ngoặt. Ca khúc được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và cây tre, biểu tượng của sức sống, ý chí và tinh thần dân tộc, qua đó giúp Đức Phúc chinh phục Ban giám khảo lẫn khán giả quốc tế.

Nam ca sĩ không giấu việc đã có những khoảnh khắc chạm đáy khi phải cùng lúc tập luyện giọng hát, vũ đạo, thể lực và liên tục điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu từ Ban tổ chức. Có lúc, anh lo sợ không thể hoàn thành những nốt cao khắt khe, thậm chí bật khóc vì quá tải. Trong thời điểm tưởng chừng chạm đáy ấy, tình yêu quê hương đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với Đức Phúc: “Trái tim của tôi đã hiện lên hai chữ rất rõ là quê hương” và “Việt Nam”. Nhìn vào gương mặt của tất cả những anh em đồng đội đã đồng hành, chiến đấu cùng tôi, cùng chung niềm tự hào và mãnh liệt cho hành trình lần này, tôi thấy rằng chắc chắn mình không thể bỏ cuộc và phải làm hết mình vì đồng đội, vì đất nước”.

Khép lại năm 2025, Đức Phúc dành lời cảm ơn tới những người luôn sát cánh bên anh: “Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn 2 người thầy của tôi là cô Mỹ Tâm và chú Hồ Hoài Anh. Cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng, đồng hành, động viên, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để tôi có thể vững tin và luôn luôn cố gắng trên hành trình nghệ thuật cũng như trong cuộc sống của mình”.

Nguyễn Hùng: "Viết nhạc bằng trái tim chân thành"

“Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng/ Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/ Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn…” – câu hát trong ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả sau dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đồng thời đưa tác phẩm này trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất năm 2025. Lời ca mộc mạc, lạc quan, ẩn chứa nhiều cảm xúc, khiến nhiều người rơi nước mắt khi nghĩ về những người lính trẻ ra đi khi tuổi xuân còn dang dở.

Cùng với ca khúc này, Nguyễn Hùng cũng có một năm 2025 rực rỡ khi thành công với bản hit Phép màu, đồng thời hóa thân thành một nhân vật gai góc, giàu chiều sâu nội tâm trong Mưa đỏ. Tên tuổi nam nghệ sĩ sinh năm 1999 lần đầu được nhắc đến rộng rãi ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh, theo một cách giản dị, không phô trương, chạm đến trái tim công chúng.

Ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng. (Ảnh: FBNV)

Nói về những thành công liên tiếp tới với mình trong năm qua, Nguyễn Hùng cảm thấy hạnh phúc, vui mừng, và hài hước cho biết: “Tôi sợ tỉnh giấc mơ năm 2025”. Niềm vui cụ thể hơn khi những người thân trong gia đình, bạn bè cùng chia sẻ với anh những dấu mốc mới. Mẹ anh lần đầu chia sẻ niềm tự hào về cậu con trai, điều mà họ ít thổ lộ với nhau, vì cho rằng nó có phần hơi “sến”.

Cuối năm 2025, Nguyễn Hùng nhận 5 đề cử ở các hạng mục quan trọng như Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích, Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ của năm tại giải thưởng Làn Sóng Xanh. Anh cũng cùng với MAYDAYS ra mắt ca khúc mới – Hẹn lần sau, bắt đầu cho những cột mốc mới trên con đường âm nhạc.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở Gia Lai, Nguyễn Hùng chia sẻ anh luôn giữ trong mình sự hồn nhiên, giản dị: “Tôi viết nhạc bằng trái tim chân thành, không cố tỏ ra mộc mạc. Với tôi, điều quý giá nhất là có người lắng nghe những ca khúc của mình”.