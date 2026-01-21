Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn – nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long qua đời

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn từ giã cõi tạm ở tuổi 70

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh – Nhà hát Múa rối Thăng Long chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn qua đời lúc 17h10 ngày 20/1 (nhằm mồng 2 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hưởng thọ 70 tuổi.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn vốn có tiền sử bệnh tim nhưng nhiều năm nay ông vẫn rất khỏe mạnh. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng ông vẫn làm đạo diễn hoặc cố vấn nghệ thuật cho nhiều vở diễn lẫn chương trình nghệ thuật của Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn. Ảnh: FBNV

Lần gần đây nhất, ông đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật cho vở rối “Tấm Cám” của Nhà hát Múa rối Thăng Long – vở diễn được dàn dựng mang đi dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI-2025 tại Ninh Bình.

Ngoài ra, ông còn đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội với rất nhiều công việc và trách nhiệm nặng nề.

“Sau hôm bế mạc Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI ở Ninh Bình, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn phải vào viện gấp vì bị nôn ra máu. Các bác sĩ bắt phải chụp chiếu và làm sinh thiết, kết quả ông bị ung thư gan. Trải qua đợt điều trị đầu tiên, ông được cho về nhà một tuần. Nhưng khi quay lại viện kiểm tra thì bệnh đã ở vào thời kỳ cuối”, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh chia sẻ.

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh nói rằng, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn là một người rất dễ chịu, gần gũi và có uy tín cao ở Nhà hát Múa rối Thăng Long. Ông được rất nhiều đồng nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu quý. Những ngày ông nằm viện, các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát vẫn thay nhau vào trông nom, săn sóc, đỡ đần gia đình…

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh đóng vai Thánh Gióng trong vở tốt nghiệp ngành đạo diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn. Ảnh:NVCC

“Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn là người đạo diễn rất khác so với các đạo diễn. Ông rất nhẹ nhàng, yêu quý và tôn trọng sáng tạo của nghệ sĩ. Ông chưa bao giờ “thét ra lửa” với bất kỳ ai dù rất nhiều đạo diễn vẫn hay làm thế.

Tôi có may mắn được gắn bó với ông từ vở đầu cho đến vở cuối cùng trong chặng đường dài sự nghiệp của ông. Vở tốt nghiệp ngành Sân khấu của ông là Thánh Gióng và tôi may mắn được ông giao vai Thánh Gióng. Vở cuối cùng ông làm cố vấn nghệ thuật là vở Tấm Cám thì tôi được giao đóng vai Hoàng tử.

Trong mắt tôi, ông là một đạo diễn rất có duyên. Ông làm việc bằng tất cả tâm huyết, sự say mê sáng tạo và sự tôn trọng bạn nghề. Các vở của ông dựng luôn có những bất ngờ, đó chính là những giải thưởng dành cho diễn viên hoặc vở diễn mà không ai ngờ tới”, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Quốc Khanh nói thêm.

Sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ của Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn sinh năm 1956 tại Hà Nội. Nam nghệ sĩ từng kể rằng, hồi nhỏ, nhà ông gần rạp múa rối Kim Đồng ở phố Hàng Giấy, nên từ bé ông đã thuộc làu từng tình tiết, từng nhân vật như: “Thỏ và Rùa”, “Con mèo lười”, “Tí Béo, Cao kều”… trong các vở rối. Chính những vở rối đó đã âm thầm nhen lên trong ông niềm đam mê đặc biệt đối với bộ môn nghệ thuật này.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn trong vở "Tấm Cám" phiên bản năm 2025. Ảnh: NVCC

Năm 1978, khi tốt nghiệp phổ thông, Hoàng Tuấn đã quyết định theo học lớp đào tạo nghệ sĩ múa rối đầu tiên của Nhà hát Múa rối Trung ương. Lớp học do chuyên gia của Nga dạy, với những tiết mục đã để lại ảnh hưởng sâu sắc tới định hướng nghề nghiệp và công việc của ông sau này như: “Hồ Thiên Nga”, “Kalinka”, “Đôi bàn tay”… Học cùng thời với ông lúc đó có Nghệ sĩ Ưu tú Chu Đắc Được và Nghệ sĩ Ưu tú Chu Lượng…

Những ngày đầu công tác tại Nhà hát, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn được giao nhiều vai chính trong các vở kinh điển như: “Tấm Cám”, “Thạch Sanh”, “Aladin và cây đèn thần”… Đến năm 1986, thành phố Hà Nội quyết định lập đoàn rối nước, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn là một trong những người đầu tiên “khai sơn lập địa” góp công biến Nhà hát Múa rối Thăng Long thành “địa chỉ vàng” của khách du lịch.

Năm 2003, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn tham gia lớp đạo diễn của trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, cùng thời với Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương “Em bé Hà Nội”, Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Chiêm, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh…

Ông đã đạo diễn nhiều vở diễn vang tiếng như: “Huyền thoại Tiên Rồng”, “Câu chuyện tình người”, “Linh thiêng hai tiếng đồng bào”…